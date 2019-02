Pesaro, 7 febbraio 2019 – Inaugurato questa mattina alla Torraccia il nuovo Iper Conad (video), il marchio che sostituisce l'insegna che per diciotto anni è stata dell'Iper Rossini. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco, Matteo Ricci, il presidente e amministratore delegato di Cia Conad, Luca Panzavolta, Alberto Moretti, socio della società Alba srl, che gestirà il punto vendita e don Mario Amadeo della parrocchia di Soria, che ha dato la sua benedizione.

In continuità con la precedente gestione per quanto riguarda i 205 dipendenti, la riapertura della struttura di oltre 7mila e cinquecento metri quadrati è stata accompagnata da tante novità: sugli scaffali, che sono stati aumentati per una superficie lineare di 800 metri, hanno trovato posto ben 33mila i prodotti, per 2mila dei quali sono stati abbassati i prezzi (foto).

A gestire il punto vendita sarà la società Alba srl del socio Alberto Moretti, che vanta una esperienza di oltre 25 anni nella grande distribuzione organizzata, prima nel Gruppo Pam e negli ultimi quindici anni in qualità di direttore marketing e canali distributivi della Conad. La società Alba è costituita con la moglie Barbara ed è associata a Commercianti Indipendenti Associati (Cia), una delle sette cooperative del gruppo Conad che riunisce gli imprenditori Conad del nord delle Marche, della Romagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia