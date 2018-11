Pesaro, 13 novembre 2018 – Sette concerti, da dicembre a maggio, per la stagione Sinfonica 3.0, promossa dall’Orchestra Sinfonica Rossini con il sostegno del Comune di Pesaro e di Xanitalia. La stagione al Teatro Rossini, caratterizzata da una programmazione che si muove tra repertorio, innovazione e dimensione internazionale, rappresenta il degno coronamento dell’attività dell’Orchestra Sinfonica Rossini, fondata 25 anni fa. L’Osr organizza, da dicembre a luglio, sette segmenti musicali con due novità: Xanitalia, I Concerti d’inverno e i Concerti FSE, che sono il risultato del corso di formazione orchestrale che l’Orchestra realizza grazie ad un bando del Fondo Sociale Europeo. Sono confermati i progetti La Scuola va a teatro, Giovani in crescendo, Festival Giovani per la Musica e la stagione al Teatro che diventa Musica per Pesaro Unesco.

Il primo appuntamento con Sinfonica 3.0 è il 23 dicembre (Piazza del Popolo, ore 17, ingresso libero) con un concerto di Natale rivolto in particolare ai più piccoli - un’idea di Franco Signoretti, patron di Xanitalia - con le più belle musiche dei film d'animazione della Walt Disney. Ad esibirsi sarà l’OSR in formazione cameristica diretta da Noris Borgogelli e la cantante Veronica Brualdi. A seguire il tradizionale concerto di Capodanno (Teatro Rossini, 1 gennaio 2019, ore 21.15) con un programma dedicato ai due Strauss, Johann e Richard. Del primo verranno eseguiti i celebri valzer, tra cui Sul bel Danubio blu e Kaiser-walzer, oltre all’ouverture de Il pipistrello, mentre di Richard Strauss verrà proposto il poema sinfonico Don Juan. Sul podio il direttore artistico dell’OSR, Daniele Agiman.

Il 18 gennaio spazio ai Beatles e ai successi dei Fab Four arrangiati per grande orchestra. Sul palco, accanto alla Rossini guidata da Roberto Molinelli, autore degli arrangiamenti, ci sarà Clarissa Vichi, in una carrellata che spazierà da “All you need is love” a “Let it be” passando per “Imagine”, “Twist and shout” e “Yesterday”. Deutsche Metamorphosen è il titolo dello spettacolo, in coproduzione con il Teatro Ventidio Basso, che pone al centro della serata il concerto per violino e pianoforte di Mendelsshon e Metamorphosen di Richard Strauss, composizione che mette in rilievo il protagonismo dei ventitré strumenti solisti. Dirige Michele Nitti con il duo Gloria Campaner (pianoforte) e Andrea Castagna (violino) (15 febbraio). L’appuntamento successivo (29 marzo) sarà dedicato a Musica Leggendaria - Dal mito al medioevo, un concerto di musica a programma, dichiaratamente composta per immagini dal compositore pesarese Cristiano Filippini (Swords and Flames) accompagnata da alcuni estratti delle musiche per il balletto Le creature di Prometeo di Beethoven. Direttore Giuseppe Grazioli.

A seguire (12 aprile) Alice, opera in 2 atti di Massimiliano Messieri il cui libretto, liberamente tratto da “Attraverso lo specchio” di Lewis Carroll, tratta il tema dell’emigrazione femminile, dell’integrazione giovanile nel mondo del lavoro e dell’integrazione interculturale. La stagione invernale di Sinfonica 3.0 si conclude domenica 19 maggio con l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven, capolavoro del repertorio classico, che porterà con sé anche una nuova relazione con il Giappone attraverso la figura del giovane e pluripremiato direttore d’orchestra, Hideaki Harai. Inizio concerti ore 21.15. Abbonamenti € 85. Biglietti, da 5 a 20 €, in vendita dal 28 novembre alla biglietteria del Teatro Rossini, 0721 387621.