Pesaro, 26 settembre 2019 - Non solo brodetto, ma anche baccalà, ovvero il pesce della tradizione contadina e non solo. E’ questo il tema della cena didattica proposta per domani dal ristorante Taverna del Pescatore in programma alle 20,30 con questo menù abbinato ai vini della tenuta Carlini: insalata di baccalà con porro fresco e oli Evo, razza ai peperoni, piadina e sardoncini (Colli Pesaresi Doc Bianco Pianeta Bianco 2018 vitigno Albanella tenuta Carlini).

Quindi tagliatelle al sugo rosa di baccalà (Marche Igt Sauvignon Pianeta Arancio 2018), Classico Baccalà di Casteldimezzo (Colli Pesaresi Doc Focara Pinot Nero 2016), zuppa Inglese della tradizione. Prenotazioni allo 0721 208116. Conduce Otello Renzi.