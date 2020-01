Pesaro, 8 gennaio 2020 – L’importanza di fare rete coinvolgendo in spettacoli eterogenei e di alta qualità i preziosi teatri della provincia. Questa la motivazione e la realtà di Teatri d’Autore. Stagione di Prosa nei Teatri Storici della provincia di Pesaro e Urbino in programma dal 10 gennaio al 24 aprile 2020. Organizzata da AMAT - direttore Gilberto Santini - con il sostegno dei Comuni del territorio e con il coordinamento della “dea ex machina” Lucia Ferrati, la rassegna si svolge in sette magnifiche locations: il Teatro Comunale di Gradara, il Teatro Battelli di Macerata Feltria, il Teatro Comunale di Mombaroccio, il Teatro Angel Dal Foco di Pergola, il Teatro della Concordia di San Costanzo, il Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo e il Teatro Bramante di Urbania.

“Una volontà di fare rete – sottolinea il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini - che caratterizza la proposta per la candidatura di Pesaro a Città della Cultura per il 2033”. Gli ha fatto eco un tavolo affollato di sindaci ed assessori dei vari comuni che all’unisono hanno espresso entusiasmo e impegno per una rassegna che valorizza un patrimonio incommensurabile della nostra provincia, quello dei teatri storici, veri e propri gioielli, che nelle Marche sono oltre un centinaio. Agli appassionati dei vari generi teatrali è data la possibilità di godere dell’opera di grandi autori messi in scena da noti volti della scena nazionale e internazionale o da giovani interpreti della scena italiana e marchigiana. La rassegna viene inaugurata venerdì 10 gennaio a San Lorenzo in Campo: un classico per tutte le stagioni come Molière sarà rivisitato in Molière Suite da Francesca Gabucci e Stefania Medri mentre un classico di oggi sarà protagonista del secondo spettacolo (Gradara, giovedì 16 gennaio) in Godot, della compagnia di giovani TeatroLeOmbre con regia, drammaturgia e testo di Ciro Limone.

Il teatro civile va in onda il 17 gennaio ad Urbania con La lista, di e con Laura Curino con la collaborazione alla messa in scena di Gabriele Vacis, e con È bello vivere liberi! con Marta Cuscunà (San Lorenzo in Campo, 21 gennaio) mentre a San Costanzo (18 gennaio), per la fortunata rassegna comica Scena Ridens, verrà rappresentato Nel Nome del Dio web di e con Mathias Martelli. Si prosegue (Mombaroccio, 24 gennaio) con il primo incontro di Poesia in scena con Tango y Poema, musiche di Astor Piazzolla e testi di Jorge Luis Borges con Filurete Duo e la voce recitante di Giuseppe Esposto.

Il secondo incontro sarà con Le ipotetiche scritture tratto dall’opera di Stefania Riva. Gli altri spettacoli autoriali sono Coppia aperta, quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e Alessandro Federico, I 3 moschettieri da Dumas e Otello di Shakespeare, Non è vero ma ci credo di Peppino De Filippo con Enzo De Caro, Il malato immaginario. L’ultimo viaggio di StivalaccioTeatro. Ma non mancano le proposte di drammaturgie contemporanee come Souvenir. La fantasiosa vita di Florence Foster Jenkins con Francesca Reggiani, Un grande grido d’amore con Barbara De Rossi e, per le celebrazioni di Raffaello 500, lo spettacolo Divinissimo messo in scena da CTU Cesare Questa. Il teatro comico propone 6° (Sei gradi) con Giobbe Covatta, Dalla donna oggetto all’oggetto donna con Michele Gianni, Io con Antonio Rezza, Un‘improbabile storia d’amore, Nel mezzo del casin di nostra vita con Maurizio Lastrico, Ti lascio perché ho finito l’ossitocina. Ancora teatro civile con Black magic women, Vittorio. “restiamo umani” con Gianluca Foglia “Fogliazza”, Il gigante della foresta con Giuseppe Esposto.

E non manca il teatro in musica: Un altro piano è possibile? con Mario Mariani, Don Chisciotte e Dulcinea. Concerto d’amore con Ensemble Aurata Fonte e Ciao amore ciao. Un radiodramma su Luigi Tenco di Asini Bardasci. Doppio appuntamento mozartiano con il progetto A tempo d’Opera. Il gusto del melodramma che, grazie alla collaborazione con International Opera Studio, ripropone il concerto in forma scenica per strumenti, canto e voci recitanti de La Favola del flauto magico e, in prima assoluta, de Le avventure di Don Giovanni. Prosegue il progetto di formazione teatrale Scuola di Platea, tramite incontri con Compagnie, artisti ed autori così come continuano nei foyer di alcuni teatri, prima degli spettacoli, aperitivi e buffet di stagione del territorio. Inizio spettacoli ore 21.15 . Biglietti da 8 a 15 euro con possibilità di abbonamenti a carnet in vendita in tutti i teatri del circuito AMAT e in quelli dove si svolge lo spettacolo, dalle ore 19.