100 Miglia 2023 a Pesaro: la sfilata delle auto d’epoca incanta città e provincia

Pesaro 25 giugno 2023 – Ci sono spider, soprattutto Alfa Romeo, berline di lusso come le Rolls Royce ma anche le inglesi Morgan e Austin senza dimenticare Lancia e le Fiat 124 spider. Passerella oggi di oltre trenta vecchie signore mai passate di moda per le strade di Pesaro e della provincia in occasione della ‘100 Miglia’, organizzata per l’ottava volta dall’Aci di Pesaro e Urbino insieme ad Aci Sport e Aci Storico col patrocinio dei Comuni di Pesaro, del Comune di Mondavio e l’associazione Terra di Piloti e Motori.

La manifestazione, non competitiva, si è svolta su strade aperte al traffico, per un percorso di circa 140 chilometri. "Siamo contenti di essere giunti aIl’ottava edizione della 100 miglia in provincia – spiegano gli organizzatori - e ringraziamo tutti coloro che la rendono possibile. Il Club Aci storico, sottolinea il presidente Paolo Emilio Comandini, rappresenta la passione di chi gelosamente custodisce auto che hanno segnato un’ epoca ma che rimarranno anche nel futuro del motorismo storico e con le quali partire per la scoperta del nostro bel territorio. Sport e turismo si uniscono nella Terra di Piloti e Motori ed in vista di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura”.

Il tour ha avuto inizio alle 9 di stamane a Pesaro per l’arrivo degli equipaggi con partenza per Mondavio, visita alla Rocca Roveresca ed al Teatro settecentesco. Pranzo poi a Piagge e questo pomeriggio ripartenza in direzione di Mombaroccio per il lavandeto dell’azienda L’Infinito dove ci saranno i saluti finali per darsi appuntamento all’anno prossimo.