Arcevia, in scena domenica 'L'amico di tutti' con il comico Paolo Camilli

Il comico Paolo Camilli

Arcevia (Ancona), 12 gennaio 2023 – Al via domenica (ore 17) al Teatro Misa la stagione di prosa con lo spettacolo “L’amico di tutti” di e con Paolo Camilli. Si tratta di una produzione del gruppo creativo composto da Paolo Camilli, Moira Angelastri, Andrea Cappadona. Paolo Camilli, attore, comico e content creator, il quale ha debuttato nel piccolo schermo nella trasmissione “La Tv delle ragazze – Gli Stati Generali” su Rai3, ed è coprotagonista nella serie "Ritoccàti" e “Ritoccàti 2”. Lo spettacolo che propone prende il via dalla domanda: cosa succederebbe se un giorno l’amico immaginario della nostra infanzia, quello a cui affidiamo la parte più vera e segreta di noi, venisse a cercarci e a vedere come siamo diventati? “L’amico di tutti” è un monologo a più voci in cui trovano spazio personaggi simbolici ed estremi, tutti animati da una comicità surreale e satirica su temi come la polemica sul gender, l’intolleranza, la discriminazione sessuale, il razzismo e l’hate speech, trattati con una chiave brillante e graffiante. È un viaggio onirico, o un sogno lucido, che ha a che fare con il nostro destino individuale e collettivo, una catarsi ironica, un’esilarante “chiamata alle armi”.



La Stagione di prosa del Teatro Misa è promossa dal Comune di Arcevia con la direzione artistica Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Amat e Anpi sezione Arcevia, e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Marche, e di Cms Consorzio Marche Spettacolo. Cinque gli spettacoli in cartellone, perlopiù inerenti ad un teatro contemporaneo per offrire uno spazio di incontro, di riflessione, di crescita e condivisione a chiunque voglia continuare a nutrirsi di bellezza. Fino a domani saranno in vendita i nuovi abbonamenti per quattro spettacoli ed il quinto è in omaggio per chi si abbona. Le prenotazioni e le vendite sono presso il Centro Culturale San Francesco di Arcevia (tel. 0731.984561), presso il Teatro Giovani Teatro Pirata (0731.56590) e presso Amat Biglietterie del Circuito (tel. 071.2072439). Il costo degli abbonamenti per platea e palchi centrali è di 50 euro intero e 40 euro ridotto, palchi laterali 40 euro intero e 30 ridotto.



Dopo lo spettacolo inaugurale, la stagione prosegue il 19 febbraio alle 17 con Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno firmano lo spettacolo “From Syria: is this a child?”, con Abdo Naseef Alnoeme e Giorgia Possekel, regia Nicola Di Chio e Miriam Selima Fieno. La produzione è di Tieffe Teatro Menotti e Bottega degli Apocrifi.