Porte aperte oggi all'Archivio di Stato di Urbino

Urbino, 16 novembre 2023 - Chi non vorrebbe sapere di più sulle proprie origini? Magari scoprendo di essere imparentato con qualche famiglia nobile o scoprendo la provenienza del proprio cognome. Oggi è possibile farlo in Archivio di Stato. La sezione di Urbino, in via piano Santa Lucia 11, apre infatti le sue porte eccezionalmente questo pomeriggio, dalle 14,30 alle 18,30, con un'iniziativa dal titolo 'Alla ricerca delle proprie origini attraverso i documenti conservati in archivio'. A chi si recherà presso l'istituzione sarà spiegato il metodo per effettuare una ricerca genealogica attraverso le fonti archivistiche cartacee e digitali, finalizzata alla ricostruzione del proprio albero genealogico. L'ingresso è libero; l'accesso è scendendo la scalinata situata sulla destra dell'istituto scolastico Pascoli. per informazioni, è possibile contattare l'archivio al numero 07222621.