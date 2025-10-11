Auditorium e Arena, a Pesaro 57 eventi fino a settembre: concerti, incontri e kickboxing

Pesaro, 11 ottobre 2025 – Saranno oltre cinquanta, tra convegni, spettacoli e concerti, gli eventi in programma alla Vitrifrigo Arena e all’Auditorium Scavolini da qui a settembre 2026. Ad annunciarlo sono amministrazione comunale ed Aspes, volendo portare il primo risultato tangibile della gestione integrata delle due strutture affidate alla società pesarese presieduta da Luca Pieri, che da maggio di quest’anno, oltre all’ “astronave”, ha inserito nel suo universo anche il vecchio hangar. Eventi tra cui spiccano i concerti di Giorgia, Renato Zero e Marco Mengoni che terranno occupate complessivamente le due strutture per 180 giorni (compresi montaggi e smontaggi di palchi ed attrezzature) escludendo i 3 mesi in cui l’Auditorium sarà occupato per il Rof.

Inaugurazione Auditorium Scavolini Hangar Palas Via Dei Partigiani

Il presidente di Aspes

Una risposta alle polemiche rivolte all’amministrazione per la decisione di non dedicare l’Auditorium alle competizioni sportive e all’accusa di una scarsa programmazione di eventi.

“A partire da maggio – spiega Luca Pieri, presidente di Aspes – abbiamo iniziato il lavoro di programmazione a medio e lungo termine su i due ’contenitori’. Ad oggi all’Auditorium abbiamo 25 eventi confermati fino a settembre prossimo, ma sono circa 40 i contratti che stiamo per siglare. Affiancare alla gestione della Vitrifrigo anche quella dell’Auditorium Scavolini ha trovato un ottimo riscontro tra gli organizzatori di eventi perché è possibile creare sinergia tra le due strutture. Per la convention di Tempocasa, ad esempio, stiamo ragionando di utilizzare entrambe”.

Cinquantasette gli eventi confermati tra Vitrifrigo Arena ed Auditorium “ma viste le tante opzioni contiamo di arrivare a circa 80 – prosegue il presidente di Aspes -. E vorrei ricordare che la gestione di entrambe le strutture viene effettuata con una squadra molto snella di Aspes, che coordina anche eventi in contemporanea”.

Tra le novità: il Food Marketing Festival, che dopo sei anni a Rimini sbarca al palasport pesarese. L’evento porterà il 14 ottobre in città oltre 4.000 ristoratori e gestori di locali da tutta Italia.

Il calendario della Vitrifrigo Arena

Nel dettaglio, guardando il calendario eventi della Vitrifrigo Arena, oltre alle partite casalinghe della Vuelle e ad alcune convention nazionali, sono in programma i concerti di Marco Mengoni (21 e 22 ottobre); quello di Giorgia, che sarà a Pesaro il 12 dicembre; Olly il 13 marzo 2026; Renato Zero il 28 marzo, Blanco il 16 maggio e il ritorno del musical Notre Dame De Paris (previsto dal 24 al 26 aprile).

Gli eventi all’Auditorium

All’Auditorium invece sono attesi Angelo Duro (comico, personaggio televisivo e attore italiano), il suo spettacolo è il 20 ottobre, Paolo Crepet, psichiatra e scrittore, l’11 novembre e Umberto Galimberti, psicanalista e scrittore il 17 aprile 2026. In programma anche un evento sportivo di Kickboxing (il 15 novembre). “Questo dimostra che l’Auditorium è aperto anche allo sport – sottolinea il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini – ma ad eventi singoli e non a campionati che lo impegnerebbero per periodi troppo lunghi”.

Le parole del sindaco

Conclude il sindaco Andrea Biancani: “Considerando i 60 giorni di occupazione con gli eventi programmate e i mesi del Rof l’Auditorium ha complessivamente 150 giornate occupate, superando quelle della Vitrifrigo (120) in soli sei mesi in cui ci stiamo lavorando. Abbiamo fatto un grande lavoro per ampliare la capienza dell’Auditorium – dice – che è passata da circa mille posti a due tipologie di configurazione: una da 1500 posti (lasciando lo spazio del campo vuoto) ed una da 1900 posti, posizionando le sedie anche nel campo. Questo ci permetterà di renderlo anche più economicamente più sostenibile”. “Inoltre – prosegue il primo cittadino – Aspes sta per iniziare i lavori per sistemare una sala al piano superiore dell’Auditorium, così da ampliare maggiormente le proposte di spazi”.

Il sindaco Biancani alla fine tira le conclusioni: “Abbiamo scelto di non portare i campionati sportivi all’interno dell’Auditorium Scavolini e ci hanno accusato di non considerare più Pesaro come la città dello sport. Io respingo queste accuse. Ricordo anche che abbiamo strutture sia per lo sport che per gli eventi che nessun’altra città da 95mila abitanti può vantare”.