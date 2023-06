Burattini Opera Festival 2023 a Pesaro: il programma delle serate

Pesaro, 30 giugno 2023 - È la rassegna estiva più amata dai piccoli, e non solo, ed è un’eccellenza pesarese che ha alle spalle una tradizione consolidatissima che giunge quest’anno alla 36^ edizione. Dal 2 al 13 luglio alle 21.30, torna il Burattini Opera Festival con sei appuntamenti tutti nella corte di Palazzo Mazzolari-Mosca che accoglie anche lo spazio intitolato a Dario Fo e Franca Rame. La formula, molto amata, è sempre la stessa e mette in scena rappresentazioni di grande qualità con burattini, marionette, pupazzi e sentimenti da godere con tutti i sensi. Nell’offerta, la musica con storie affascinanti, il gusto delle risate e i buoni che sbaragliano le bugie dei loro antagonisti, l’immenso piacere dello spettacolo e il teatro d’animazione sempre più linguaggio privilegiato per il pubblico delle famiglie.

Anche Dario Fo, su burattini e marionette, diceva che “sono stati presenti e lo sono tuttora nella mia professione. In questo naturalmente devo moltissimo a Franca, alla tradizione marionettistica della sua famiglia. Sin dai miei primi spettacoli mi sono avvalso di pupazzi e burattini. È un Teatro tra le espressioni più antiche della nostra cultura. Ogni civiltà ha nelle sue radici teatrali e letterarie forme drammatiche legate al Teatro d’Animazione che nei secoli si è evoluto nelle modalità più diverse e straordinarie. Tra i suoi molti incanti, ciò che mi ha sempre affascinato è la comicità dei burattini: iperbolica paradossale intelligente ed efficace”.

Oltre alle 6 rappresentazioni, del programma del Bof 2023 fanno parte anche due laboratori creativi nei pomeriggi del 3 e 11 luglio (alle 17, ingresso gratuito). A disposizione di mani e fantasia dei partecipanti, una cascata di stoffe, teste, baffi, occhi paurosi, visi innamorati, unghie sporche e parole profumate; poi ognuno mischia come preferisce, colora come crede meglio e infine si porta a casa il suo personaggio che rimarrà con lui per sempre. E poi, nei giorni di spettacolo, nell’androne, ovvero la “corte” di Dario Fo e Franca Rame, la mostra che espone una selezione di 20 manifesti storici del Bof.

"Nella scelta degli spettacoli ho cercato di mettere quelli che per me sono dei grandi valori teatrali – ha esordito Renzo Guerra, direttore artistico Bof –. Dario Fo figura che a Pesaro è legata in modo particolare e sempre più lo sarà, riteneva i burattini parte fondante della sua professione. Nulla si può dire di come il successo ormai consolidato del Bof amato dai pesaresi sia ormai anche diventato parte integrante dei turisti, i quali hanno rappresentato più della metà del pubblico dell’edizione 2022”.

Uno dei punti di forza del Bof è la qualità davvero alta della proposta artistica ma anche del racconto di comunicazione, sempre coerente negli anni. Il Bof è sempre una garanzia per un’ottima serata nella ricca offerta di luglio, che si tratti di un cittadino o di un turista, e questo è molto importante visto che Pesaro è una meta consolidata per il turismo familiare ormai fidelizzato che torna qui anno dopo anno.

L’assessore alla bellezza Daniele Vimini ha poi sottolineato l’elemento della creatività forte che sta alla base di questo progetto e la collaborazione con San Costanzo, due valori perfettamente in linea con Pesaro 2024: "L’anno prossimo sarà un’ulteriore sfida e anche il Bof, magari con nuove sedi, sarà lo strumento per moltiplicare i punti di interesse nella provincia e per coinvolgere il più possibile i turisti da considerare, in ottica Pesaro 2024, come cittadini temporanei”. Il Bof è promosso da Arci Pesaro-urbino Aps con il sostegno del Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza, con la collaborazione di Amat, Coop Alleanza 3.0, Giochi di Kim. Direzione artistica: Renzo Guerra. La grafica è a cura di Up Studio.

Il programma delle serate

Domenica 2 luglio, alle 21:30, lo spettacolo ‘Tre farse (forse)’ della “Casa dei Burattini”: “Il burattinaio di questo spettacolo ama particolarmente il pubblico di Pesaro, turisti compresi! È come andare a cena tutti insieme, con il divertimento teatrale come pietanza; nella prima farsa l’intrepido. Erasmo incontra un cane nervoso, e un padrone anche peggio, poi un giudice stralunato che lo condanna a morire di paura. Figuriamoci… Nella seconda, un Re piuttosto avaro ingaggia il nostro Eroe per sconfiggere il Brigante Spaccatutto. Impresa difficile, ma sai mai la fortuna… La terza farsa la faremo lì per lì, prima e dopo le altre due”.

Lunedì 3 luglio, alle 21:30, lo spettacolo ‘Pulcinella in Fabula’ della compagnia ‘Il Teatro delle Dodici Lune’: “Tutti conoscono la fiaba di Cappuccetto Rosso ma questa volta la protagonista non sarà sola a percorrere il temuto sentiero nel bosco; con lei ci sarà niente meno che Pulcinella che scambiandola per la sua innamorata Teresina, insisterà nell’accompagnarla fino a casa della nonna. Che confusione, poi, con il Cacciatore e il terribile Lupo… ma non temete, il lieto fine è garantito… anche se non sarà proprio quello che vi aspettavate…”.

Mercoledì 5 luglio, alle 21:30, lo spettacolo ‘Corre voce nel bosco’, del ‘Teatrino Ambulante 1+1=3’: “Corre voce nel bosco che il lupo perderà la sua forza quando noi smetteremo di avere paura di lui… Un teatrino di Burattini, la geometria di un fitto bosco e tre attori canterini che accompagnano il pubblico a perdersi nella narrazione. I coraggiosi personaggi dello spettacolo propongono una nuova prospettiva di realtà: più forte e più bello è chi affronta il pericolo con l’immaginazione, e che con l’aiuto dell’altro la paura diventa forza”.

Martedì 11 luglio, alle 21:30, lo spettacolo ‘A Siviglia c’è un barbiere’, della compagnia ‘La Casa dei Burattini’: “Come accade da secoli, anche in questo caso i Burattini si incaricano di ‘tradurre’ un’opera lirica in puro divertimento teatrale; fedeli alle regole della commedia dell’arte, tutto diventa motivo per ridere scherzare e reinventare la lingua della gioia. Nel rispetto della storia e dei personaggi. Ospite d’onore, messer Gioachino Rossini, che istruisce in prima persona Figaro sui doveri scenici. Ah, la lingua della gioia sarebbe la risata (scoperta socio curativa che tra cinquant’anni i vostri nipoti studieranno all’università)”.

Mercoledì 12 luglio, alle 21:30, lo spettacolo ‘Don Chisciotte – Storie di latta e di Lotte’, della ‘Nata Teatro’: “Un omaggio al capolavoro di Cervantes attraverso lo sguardo dell’Artista Teatrante che ricerca, studia, si immerge profondamente e follemente nei mondi che vuole esplorare. Con la forza della sua fantasia e degli oggetti metallici di uso comune, dove la ‘Latta’ diviene suono e simbolo della lotta del nostro Cavaliere Errante, egli pian piano trasforma utensili in costumi, stoviglie in armatura, oggetti metallici in armi sonanti. Anche i Burattini sono stati costruiti per arricchire la suggestione del racconto, che si fa adatto anche ai più piccoli per rendere il messaggio ancora più universale”.

Giovedì 13 luglio, alle 21:30, lo spettacolo ‘La maschera di ferro’, della compagnia ‘Vladimiro Strinati’: “Un misterioso prigioniero è rinchiuso nella fortezza di Baracca guardato a vista dai due gemelli Blacho, individui al soldo dello spietato Treccia di Serpente. Nessuno può avvicinarsi o parlare con lui e per nascondere la sua identità è costretto a indossare una Maschera di Ferro. L’unica cosa certa è l’importanza di questo personaggio, servito da cuochi, barbieri e dottori. Athos Porthos Aramis e il prode D’Artagnan hanno deciso di liberare il malcapitato. Combattimenti, intrighi, complotti, tutto si svolge nella cornice di Baracca, fino allo scoppiettante sorprendente finale! Liberamente ispirato alla vicenda storica”.

Biglietti: ingresso gratuito fino a 3 anni - 6 euro fino 10 anni - 8 euro oltre 10 anni.

Prevendita e biglietteria: Tipico Tips via Rossini, 41 tel 0721 34121, aperto tutti i giorni 10–13 / 16–20, 21,30-23. Info Arci 0721 34348 | [email protected]