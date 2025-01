Pesaro Capitale della cultura chiude l’anno con tre giorni di eventi: ecco il programma

Pesaro, 7 dicembre 2024 – Pesaro è pronta al passaggio di testimone ad Agrigento, scelta come nuova Capitale della cultura 2025.

Dal 10 al 12 gennaio la città infatti sarà teatro di un evento culturale senza precedenti per celebrare la conclusione del suo anno come Capitale italiana della cultura 2024. L’iniziativa, denominata “Coltiva la Capitale”, prevede oltre 100 appuntamenti in più di 30 location, spaziando tra mostre, concerti, laboratori e proiezioni.

La tre-giorni di “Coltiva la Capitale” sarà un’occasione per raccontare i risultati dell’anno appena trascorso e per proiettarsi verso il futuro. In programma vi saranno aperture prolungate e speciali dei principali spazi culturali, con attività serali che includeranno concerti, laboratori creativi e una "notte bianca" dedicata alla Capitale della cultura. Inoltre, i locali della città proporranno iniziative tematiche, mentre un temporary shop celebrerà Pesaro 2024 con prodotti e ricordi esclusivi.

Tra gli eventi principali:

sabato 11 gennaio , l’ Auditorium Scavolini ospiterà alle ore 15 l’evento di passaggio di consegne da Pesaro Capitale italiana della cultura 2024 ad Agrigento 2025. Sul palco anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli e l’europarlamentare Matteo Ricci che saliranno accolti da due penne e volti noti della stampa italiana, i giornalisti e conduttori Marianna Aprile (La7) e Gianluca Semprini (Rai). A portare il valore e l’esperienza della “Capitale diffusa” di Pesaro e della sua provincia sarà l’attore italiano, regista, scrittore e sceneggiatore (e in più marchigiano) Neri Marcorè .

, l’ ospiterà alle ore l’evento di passaggio di consegne da Capitale italiana della cultura 2024 ad 2025. Sul palco anche il presidente della regione Marche e l’europarlamentare che saliranno accolti da due penne e volti noti della stampa italiana, i giornalisti e conduttori (La7) e (Rai). A portare il valore e l’esperienza della “Capitale diffusa” di Pesaro e della sua provincia sarà l’attore italiano, regista, scrittore e sceneggiatore (e in più marchigiano) . domenica 12 gennaio, alle ore 18 al Teatro Sperimentale, sarà proiettato in anteprima nazionale un documentario dedicato alla Senatrice Liliana Segre. L’evento, organizzato in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace, chiuderà simbolicamente le celebrazioni sotto il segno della pace.

La città sarà animata anche da concerti dal vivo, tra cui le esibizioni di Stefano Ligi e Raffy in piazza del Popolo sabato sera. Inoltre, i luoghi della cultura resteranno aperti fino a tarda sera con ingresso gratuito, offrendo ai visitatori esperienze uniche come degustazioni enogastronomiche e laboratori artigianali.

(ecco il programma completo da venerdì 10 a domenica 12 gennaio 2025)

Il sindaco Andrea Biancani ha definito il 2024 un anno straordinario per la città e il territorio. Tra i risultati più significativi si registra un incremento del 30% delle presenze turistiche nei periodi meno frequentati, segno di una strategia culturale e turistica vincente.

“Abbiamo accolto decine di migliaia di visitatori per la prima volta”, ha dichiarato Biancani, sottolineando l’importanza di consolidare questi traguardi per gli anni futuri. Il vicesindaco Daniele Vimini ha evidenziato come l’anno appena concluso abbia rafforzato i legami tra i cinquanta comuni della provincia grazie al progetto “50x50 Capitale al Quadrato”, creando una rete culturale unica in Italia. “Questo è un patrimonio che non vogliamo disperdere”, ha aggiunto Vimini, indicando che l’obiettivo è proseguire su questa strada anche in vista della candidatura a Capitale europea della cultura 2033.

Pesaro non intende fermarsi qui. L’amministrazione comunale sta già lavorando a nuovi grandi eventi per il 2025 e oltre. Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro 2024, ha annunciato che nei prossimi mesi sarà redatto un dossier dettagliato sugli impatti economici e turistici dell’anno appena concluso. Questo documento servirà come base per pianificare le prossime iniziative e valorizzare ulteriormente il brand culturale della città.

“Se siamo stati Capitale per un anno, non è stato un caso,” ha affermato Biancani. “Dobbiamo continuare a investire su cultura e turismo come pilastri strategici.”