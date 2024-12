Capodanno a Pesaro: niente botti, solo la Carrà. Piazza blindata, tutti i divieti

Pesaro, 27 dicembre 2024 – Conto alla rovescia per ballare il “tuca tuca”, in piazza a Pesaro, la notte di San Silvestro. Martedì 31 dicembre, dalle ore 23, la Dino Gnassi funky corporation band animerà l’ultima notte dell’anno, portando sul palco davanti alla Biosfera, il suo “Raffaella Carrà tribute show“. Ad interpretare la Carrà sarà la cantante Claudia Celi, sul mitico repertorio eseguito da Gnassi, pesarese, musicista internazionale e arrangiatore, noto per la lunga carriera in televisione, in trasmissioni culto come il Maurizio Costanzo Show. Prima e dopo il tributo alla Carrà, l’amministrazione comunale ha previsto djset con balera sotto le stelle fino all’1,30 per scaldare i muscoli in vista del Capodanno.

Le avvertenze da tenere a mente sono state decretate tramite tre ordinanze per cui, a causa dei preparativi per il veglione, Piazza del Popolo sarà “blindata“ dalle 16. Dal pomeriggio del 31 dicembre varranno il divieto di sosta in via Largo Mamiani e il divieto di transito nelle seguenti vie del centro storico: piazza del Popolo (dove ci sarà l’accesso pedonale attraverso i varchi autorizzati), via Rossini (tratto compreso tra largo Aldo Moro e piazza del Popolo), via Gavardini (transito consentito per gli autorizzati che devono raggiungere i garage di via delle Zucchette/via Gavardini), via Giordano Bruno (tratto compreso tra via Abbati e piazza del Popolo eccetto i residenti autorizzati con uscita obbligatoria da via del Fallo), via Branca e via Pedrotti. Inoltre, in via Gavardini ci sarà la deroga al senso unico per gli autorizzati del garage di via delle Zucchette/Gavardini/Baldassini e in via Caviglia la direzione obbligatoria a sinistra”.

Le uniche luci in cielo – in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe; nelle vicinanze degli ospedali e delle case di cura – saranno le stelle. Con la seconda ordinanza, infatti, il Comune di Pesaro ha disposto il divieto di fuochi d’artificio, petardi, “botti” e giochi pirici di qualsiasi genere a partire dal 31 dicembre fino al 6 gennaio 2025. “Le violazioni del dispositivo contenuto nella presente ordinanza – riporta il documento pubblicato sull’albo – sono soggette a confisca dell’ordigno e all’applicazione della sanzione amministrativa di 150 euro. La suddetta ordinanza è stata emanata per preservare l’incolumità e il benessere di tutti i partecipanti al veglione di Capodanno in piazza e degli amici a 4 zampe”.

Con la prima ordinanza, il Comune dispone dalle ore 19 del 31 dicembre alle ore 5 dell’1 gennaio 2025, in piazza del Popolo, il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in alluminio.

“Sono, altresì, vietate – si legge nel documento – l’utilizzo e la detenzione di questi per il consumo di bevande. Le violazioni saranno punite con una sanzione da 50 a 300 euro e la segnalazione all’autorità giudiziaria”. “Dino Gnassi, pesarese, diplomato al Conservatorio Rossini – spiega il vicesindaco Daniele Vimini – è un musicista che vanta un interminabile elenco di collaborazioni con artisti di primissimo piano come Barry White, Solomon Burke, Phil Collins, Joss Stone, Dirotta su Cuba, Fiorello, Rossana Casale. Ma soprattutto è noto per la presenza per oltre 10 anni, al “Maurizio Costanzo Show” e di “Buona Domenica” con l’orchestra di Demo Morselli”.