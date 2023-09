Caprile in vendemmia: l'istituto agrario in festa

Pesaro, 21 settembre 2023 – Torna domani 22 settembre la tradizione della vendemmia a Villa Caprile. I vigneti dell’Istituto Agrario Cecchi aprono le porte a tutti per festeggiare la raccolta dell’uva come un tempo si faceva nelle campagne. Laboratori, degustazioni, mostre, cibo: ci sarà di tutto per allietare la presenza di grandi e piccoli. Caprile in Vendemmia 2023: il programma Dalle ore 15 inizieranno i laboratori: ‘Mani e piedi nel mosto’, ‘Le vie dell’uva’, cucinare con mosto e uva, conoscere la fermentazione e ‘A scuola di sommellerie’. Sarà possibile visitare due mostre, una su poesie, aforismo e proverbi sul vino e una fotografica sulla viticoltura a Villa Caprile. Per la sezione giochi, si potranno scoprire i profumi e i sapori del vino con ‘Il nasone’ e ci sarà un quiz sul mondo dell’uva.

Alle 16, su prenotazione, docenti e studenti presentano l’offerta formativa dell’istituto agrario con visita alle strutture. Alle ore 16,30 ci sarà una merenda. Alle ore 18 ci sarà una degustazione gratuita di vini Sangiovese (posti limitati) guidata da Otello Renzi. Di seguito, aperitivi e poi cena a buffet dalle 19,30. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 072121440.