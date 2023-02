Il Carnevale di Montecchio di Pesaro torna dopo due anni a far sognare Vallefoglia

Festa di Carnevale con la musica

Vallefoglia (Pesaro Urbino), 15 febbraio 2023 – A Montecchio torna il Carnevale dei bambini della Parrocchia di Santa Maria Assunta. L’appuntamento per questo evento è fissato a domenica 19 febbraio, alle 14:30, in Piazza della Repubblica. Si potranno ammirare i carri di “Mercoledì”, ispirati all’omonima serie tv, sul Far West, sui film “Mario Bros.” e “Avatar 2”, e il carro ispirato alla serie tv “La casa di carta”. A prendere parte al Carnevale anche le sfilate con i più piccoli e con l’associazione “Casa di Oz”, la quale si occupa dell’inserimento dello sport nella quotidianità dei disabili.

"Erano due anni che volevamo riprendere il Carnevale, ora finalmente ci riusciamo e siamo già soddisfatti – commenta Don Marco Di Giorgio, parroco di Montecchio –. La cosa bella è che ci sono moltissimi genitori che vogliono collaborare alla costruzione dei carri, lo fanno con il sorriso e con una grandissima forza di volontà”.

"Senza i genitori e tutti i volontari che ogni giorno si adoperano per darci una mano tutto questo non sarebbe possibile – dice Samanta Giorgi, collaboratrice al Carnevale - Abbiamo anche ricevuto moltissimi premi per la lotteria che si terrà assieme al Carnevale, tutti donati dai cittadini. È una cosa veramente molto bella perché va capire quanto la comunità di Montecchio sia unita e abbia a cuore questa attività”. Un Carnevale che, dopo due anni di incertezze, torna a risplendere in piena forma, pronto a far divertire tutti quanti, grandi e piccini.