Carnevale di Villa Fastiggi 2025: il percorso completo, i divieti di sosta e transito

Pesaro, 6 marzo 2025 - Il carnevale non si ferma e le feste possono così proseguire. A Villa Fastiggi l’appuntamento è per domenica prossima, 9 marzo, con il passaggio nel comune di sei carri allegorici e di quattro sfilate in maschera, a condimento di un copioso lancio di quintali di dolciumi. Tutto pronto, insomma, e in caso di maltempo niente paura, dato che l’evento sarà rinviato al 23 marzo o, in caso di altre piogge, alla domenica seguente, secondo una eventuale decisione che sarà presa dall'Associazione carnevalesca organizzatrice. Un problema che fortunatamente non dovrebbe esserci per i pesaresi, dato che (come riportato dal Servizio meteo della Regione Marche) su tutto il territorio dovrebbe esserci ancora il sole, come già visto finora in questa settimana, con massimo la presenza di un po’ di foschia che si diraderà nel corso del pomeriggio. Per questo la festa può iniziare. E per sapere quale percorso effettueranno carri e partecipanti, basta controllare l’ordinanza rilasciata sul sito dal Comune di Pesaro. La carovana partirà da via Fratelli Cervi, proseguendo poi per via Fastiggi, Strada in Sala, via della Concordia, Piazza Lombardini, via dei Canonici, via Finali e infine via Achilli. Il percorso sarà ripetuto per due volte e, al termine della sfilata, i carri sosteranno in piazza Lombardini. Sempre il Comune, poi, ha precisato che il divieto di sosta varrà su entrambi i lati, con rimozione dalle 12 fino a fine manifestazione. Il Diveto di transito, a norma del Codice della Strada, sarà attivo durante lo svolgimento della sfilata dei carri allegorici nelle vie elencate, in particolare dalle 14 fino a fine manifestazione. Tra le altre info, la segnaletica sarà portata in loco dal Servizio Manutenzioni, “ma posizionata a cura degli organizzatori della manifestazione, che provvederanno anche al mantenimento della stessa”, si legge. Il provvedimento entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica “secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada” (per il Divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio della validità, ndr). Mentre gli organizzatori dovranno comunicare al comando di polizia locale “la data e l’ora di collocamento dei divieti di sosta — conclude la nota — che deve avvenire con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio della validità”. Gli agenti della locale provvederanno “al controllo del rispetto dell’ordinanza”.