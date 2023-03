Casa Rossini e il Museo Nazionale Rossini aprono le loro porte

Pesaro, 30/03/2023 – Sabato 1 e domenica 2 aprile, si svolge la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ICOM Italia. L’obiettivo è mettere in rete tutte le dimore storiche e i musei monografici che documentano vita e opere di grandi personalità italiane e valorizzare questi importanti luoghi custodi del passato. Sono oltre 100 le case museo da visitare nel fine settimana, per un viaggio alla scoperta delle ‘mura’ che hanno ospitato i “Grandi”: da Ugo Tognazzi a Leonardo Da Vinci, da Antonio Canova a Salvatore Quasimodo, da Luciano Pavarotti a Giuseppe Verdi, da John Keats a Pier Paolo Pasolini, passando per Michelangelo, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Tonino Guerra, Giacomo Puccini, Giosuè Carducci, Boccaccio e naturalmente il nostro Gioachino Rossini.



A Pesaro - per raccontare il ‘mondo’, la vita e le opere del compositore - aderiscono all'iniziativa i due luoghi rossiniani per eccellenza: Casa Rossini e il Museo Nazionale Rossini.

«Nel percorso di Pesaro2024, i luoghi identitari come Casa Rossini sono un tassello fondamentale che interseca anche i valori di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica»: spiega il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini. «Per questo abbiamo aderito con entusiasmo alla seconda edizione di questa iniziativa che rilancia a livello nazionale il prestigio delle Case Museo di personaggi che hanno segnato la storia della musica, della letteratura e dell’arte italiana. La poliedricità di Rossini, musicista, compositore e raffinato gourmet - continua - ci permetterà di ricordare un’epoca (tra Settecento e Ottocento) ricca di avvenimenti storici e singolari. Accanto alla casa del compositore, anche il Museo Nazionale Rossini ha colto l’occasione per raccontare i fatti più significativi della vita del grande maestro pesarese, in un’offerta cittadina che sempre più si prepara ad essere luogo di accoglienza e cultura a 360 gradi».



Sabato 1 e domenica 2 aprile, Casa Rossini sarà visitabile con biglietto ridotto (4 euro), con orario 10-13 / 15.30- 18.30. Inoltre, sabato 1 aprile alle 17.30 in programma la visita guidata “A casa di Giuseppe e Anna: uniti per la musica”, un’opportunità per conoscere un'epoca, quella a cavallo tra Settecento e Ottocento, ricca di avvenimenti. Le figure del padre Giuseppe, detto il Vivazza, e della madre Anna verranno narrate di sala in sala attraverso descrizioni, aneddoti, racconti e letture tratte da Il furore e il silenzio di Vittorio Emiliani: uno spaccato d'epoca tra frivolezze, gastronomia e musica. La visita è compresa nel biglietto. Info e prenotazioni: 0721 387541, [email protected]



Nel weekend, tappa anche al Museo Nazionale Rossini (orario 10-13, 15-18) che in entrambe le giornate – alle ore 17 - propone uno speciale percorso guidato dal titolo ‘Come se Rossini fosse a casa sua’. Sala dopo sala, le guide di Sistema Museo faranno rivivere i periodi e i fatti più significativi della vita del grande pesarese, come se fosse lo stesso Gioachino a raccontare le sue esperienze, traendo spunto dalle immagini, dagli oggetti e dai documenti che si incontrano lungo il percorso: il privato, con gli affetti a lui più cari, tornando al periodo in cui il bambino vivace si spostava fra Marche e Romagna, al seguito dei genitori, e per la prima volta posava lo sguardo su quel mondo di cui sarebbe diventato protagonista, e la sua attività nel mondo del melodramma. Una storia di delusioni, soddisfazioni, emozioni, fino alla maturità del compositore quando ripercorreva gli anni trascorsi, riflettendo sulle tante persone che aveva incontrato e le situazioni che aveva vissuto, sempre con grande intensità. La visita è compresa nel biglietto di ingresso (prenotazione consigliata); info 0721 1922156 [email protected]



Nelle Marche sono altre sei le realtà che prendono parte alle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri edizione 2023: Casa museo "Pio VIII Castiglioni" a Cingoli (MC), Casa Montessori Chiaravalle a Chiaravalle (AN), Casa Natale/Museo Corridoni a Corridonia (MC), Casa natale di Enrico Mattei ad Acqualagna (PU), Archivio, Biblioteca, Museo Gaspare Spontini di Majolati Spontini (AN).