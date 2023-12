CaterCapodanno di Pesaro in diretta nazionale, ecco dove e orari

Pesaro, 29 dicembre 2023 - Il CaterCapodanno firmato Rai Radio2 illumina il 31 dicembre a Pesaro, città Capitale della Cultura 2024. Con i conduttori della trasmissione Caterpillar Sara Zambotti e Massimo Cirri, dalle 21.30 alle 1.30 del mattino, in piazza del Popolo si alterneranno sul palco i protagonisti della serata, l'ironia surreale di Valerio Lundini con il suo gruppo “I Vazzanicchi”, e una scaletta da vero capodanno, e Colapesce e Dimartino che con la loro “musica leggerissima” e il nuovo album ci porteranno nel 2024. Musica e balli continueranno poi in piazza con dj set fino all'alba. Una lunga serata di spettacolo in diretta nazionale su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre in cui si uniranno musica e temi cari a ‘Caterpillar’: ambiente, pace, legalità e sostenibilità.

"Il CaterCapodanno è solo la prima importante tappa della collaborazione tra Rai Radio2 e Pesaro Capitale della Cultura 2024 - ha dichiarato la direttrice di Rai Radio2 Simona Sala - Un rapporto sempre più stretto, in particolar modo con il programma Caterpillar, che si basa anche sulla condivisione di valori, inclusività, stili di vita e tanta buona musica. Vi aspettiamo in piazza e in diretta su Rai Radio2 e sul canale 202 del DTT”. Nella prima parte della festa si apriranno finestre sul mondo con i temi cari al popolo di Caterpillar.

Collegamento con Gerusalemme e con l'istituto di musica Magnificat, in cui studenti ebrei, cristiani e musulmani suonano insieme nonostante le guerre degli adulti. Suoni di pace con due giovani violoncelliste israelo-palestinesi, l'insegnante Lucia D'Anna e padre Armando Pierucci, frate francescano musicista e cittadino onorario di Pesaro.

Don Luigi Ciotti di ‘Libera contro le mafie’, un amico di Caterpillar, si collegherà in diretta dalla Marcia Internazionale della Pace, che starà in quel momento attraversando due città confinanti, l'italiana Gorizia e la slovena Nova Gorica, insieme Capitale europea della cultura nel 2025. Inoltre, le testimonianze della sindaca di San Lazzero di Savena, nel bolognese, che con i soldi recuperati dall'evasione fiscale ha reso gratuiti tutti gli asili nido; la psicologa Rosalba Taddeini con il suo impegno in Differenza Donna con il numero antiviolenza 1522; il giornalista Ferdinando Cotugno esperto di ambiente e reduce dalla COP28 di Dubai; fino ad Alessandro Bergonzoni che spiegherà perché possiamo guardare con fiducia al 2024.

Apertura con il discorso di fine anno più atteso, quello del Presidente Sergio Mattarella, che verrà ascoltato in diretta dalla piazza da un coro di 50 cittadini che realizzerà - sotto la guida di Michele Dell'Utri, regista del Piccolo Teatro di Milano - una sorta di orazione civile con le parole chiave scelte dal Capo dello Stato. Una festa che non dimentica l'impegno e che cederà tutto lo spazio alla musica di Lundini e di Colapesce e Dimartino in concerto, pronti a traghettarci nel 2024 con uno ‘Splash’.