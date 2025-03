Cento giorni alla maturità, quest’anno la festa sarà maxi

Pesaro, 6 marzo 2025 – Il conto alla rovescia per la maturità 2025 inizierà il 10 marzo, quando all’alba dell’esame di Stato mancheranno esattamente 100 giorni. A Pesaro non è mai stata una data ordinaria: da almeno 20 anni i maturandi si presentano a scuola vestiti in gran spolvero. Surreale è l’immagine che vede molte ragazze scendere dai pullman scolastici tentennando sui tacchi a spillo, tra stoffe preziose e trucco ammaliante. Non meno eleganti si presentano i ragazzi i quali, per un giorno almeno, abbandonano felpe e magliette per indossare stilosissimi completi in giacca e cravatta.

Dopo foto di classe e brindisi, le lezioni sfumano verso il pranzo al ristorante, durante il quale gli studenti invitano i propri prof al convivio. Per tradizione la giornata si conclude in discoteca. E quest’anno? La festa sarà maxi. Federico Rubino, classe 2002, insieme ad altri tre amici pesaresi – Federico Filippini e Luca Scavone – ha pensato di fare le cose in grande organizzando una festa “nazionale" dei “Cento giorni” con la collaborazione del Cocoricò di Riccione.

Festa al Cocoricò di Riccione per i Cento giorni alla maturità

In base alle adesioni, Rubino e gli altri hanno messo in moto una macchina dai numeri ragguardevoli. “Solo nella data del 10 marzo oltre 3600 studenti parteciperanno alla nostra “Cento giorni“” osserva Rubino, seduto al tavolo della conferenza stampa di presentazione con Fabrizio Bardoni e Denis Fabbri, rappresentanti del Cocoricò. Con loro il vicesindaco Vimini, due assessori e Anna Maria Mattioli (Provincia).

Continuando con i numeri: “Saranno 1600 i maturandi che pranzeranno insieme ai loro insegnanti, divisi in cinque ristoranti tra Pesaro e Gradara– dice Bardoni –; saranno 1200 quelli che parteciperanno all’apericena a Riccione, lungo un viale Ceccarini riservato,dalle 21 alle 24, proprio alla festa dei Cento giorni e animato da dj set. Per garantire gli spostamenti sono stati noleggiati 65 pullman. Il servizio navetta accompagnerà i ragazzi in ogni spostamento, durante le varie iniziative della giornata”.

Ogni parte del programma prevede un costo singolo: “gli studenti – spiega Rubino – hanno potuto assemblare la propria giornata in base alle proprie preferenze. Chi per esempio ha voluto tutto – pranzo; trasporti; apericena e serata in discoteca – ha acquistato un pacchetto da 95 euro. Ma c’è chi ha comprato solo il pranzo e chi non ha voluto l’apericena. Su quasi 4mila adesioni alla manifestazione quelli che non hanno voluto il biglietto per la discoteca sono stati 300”.

L’organizzazione è stata un’impresa titanica. E non solo. “Fin da subito – spiega Rubino – abbiamo voluto dare un’impronta etica ad una festa, dall’importante valore simbolico legato ad un giorno importante”. Come? “Sposando dei criteri di sostenibilità ambientale, di accessibilità e inclusione. In particolare, per compensare l’inquinamento prodotto dall’uso di bicchieri di plastica, l’organizzazione ha deciso che l’evento fosse ad impatto zero. Andremo quindi a smaltire più del quantitativo consumato da ogni singolo studente e per farlo abbiamo acquistato in compensazione un credito di 6mila tonnellate di plastica riciclata e smaltita da un’azienda specializzata. Inoltre l’evento è accessibile e inclusivo in ogni fase: abbiamo selezionato locali, a cominciare dal Cocoricò, senza barriere architettoniche e scelto veicoli attrezzati per il trasporto di persone con disabilità. E non solo: anche nei menù abbiamo previsto le varie opzioni, inclusa l’attenzione alle intolleranze alimentari”.

Una organizzazione tale per cui il vicesindaco Daniele Vimini, l’assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi e l’assessore ai servizi educativi, Camilla Murgia hanno espresso il proprio plauso. “Questo tipo di organizzazione – ha detto il vicesindaco – dimostra come sia possibile garantire sicurezza e professionalità alla legittima aspirazione di divertimento di giovani interessati a vivere la festa dei Cento giorni”.