A Pesaro i concerti di ConventiNote, s’illumina ‘L’estate da Capitale’ di Monteciccardo

Pesaro, 3 luglio 2023 – Il Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo si accende con ConventiNote, rassegna concertistica a ingresso gratuito, promossa dal Comune di Pesaro e dal Municipio di Monteciccardo e organizzata dall’associazione S.O.M.S. e dalla Pro Loco di Monteciccardo. “Un’occasione per vivere appieno la vocazione di Pesaro, Città creativa della Musica UNESCO – commenta Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza –, in uno dei più belli spazi culturali e artistici del territorio, e centrale per la programmazione della Capitale italiana della cultura 2024. Un biglietto da visita unico anche per i tanti che stanno raggiungendo la città».

“Il programma di ConventiNote è pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo – spiega Claudio Bonazzoli, presidente del Municipio di Monteciccardo –, che potrà apprezzare, a tappe, diversi generi musicali durante tre serate speciali, in un luogo caro a Monteciccardo che siamo felici di aprire, sempre più, al pubblico”.

“Ritmi jazz, elettronici, classici – dice Ugo Betti, direttore artistico dell’evento – si alterneranno sul palco allestito nella suggestiva corte del Conventino. Si parte giovedì 6 luglio, alle 21:30, con un grande Michele Bianchi, chitarrista professionista che, dopo gli studi di rock, blues, pop e funky, si è innamorato del jazz guidato dal chitarrista e compositore statunitense Pat Martino per poi entrare all'Accademia “Owen Gerrard”. Sarà uno spettacolo da non perdere".

Spettacolo che fa parte del “White and Colors” tour di "Mr White", che proporrà un viaggio nella tavolozza musicale insieme alle sue chitarre jazz, classica, gypsy e baritono acustica. Brani originali, rivisitazioni e nuovi arrangiamenti, miscelati da Stefano Melone in regia, che spaziano da Bacharach a Sonny Rollins passando per l’omaggio a Franco Cerri.

Spazio poi, giovedì 13 luglio, alle 21:30, alle note del "Santilli-Rotondi-Gatta-Scocco 4et", quartetto composto da Sofia Santilli (voce), Manfredi Rotondi (violoncello), Emanuele Gatta (chitarra e voce) e da Maurizio Scocco (basso composto) che, al Conventino, regalerà “Napoli e Dintorni”, un viaggio musicale che parte da Napoli, tocca varie parti del mondo per poi tornare nella struggente per quanto viva città partenopea.

A concludere la rassegna, giovedì 20 luglio, sempre alle 21:30, sarà un consolidato duo di livello internazionale: Jacopo Mariotti, musicista eclettico di formazione classica e da oltre un decennio membro dell’Orchestra Sinfonica Rossini, e Paolo Tarsi, specializzato in composizione con il premio Oscar Luis Bacalov nonché collaboratore di figure di primo piano della scena elettronica, jazz e rock, sul palco del Conventino per “A perfect cut in the vacuum”, un suggestivo connubio tra musica elettronica e violoncello cui si intrecciano atmosfere oniriche.