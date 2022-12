Concerto di Capodanno a Pesaro e Fano: il programma

Il soprano Giuseppina Piunti

Pesaro, 29 dicembre 2022 – “Quest’anno – dichiara il sovrintendente dell’Orchestra Sinfonica Rossini Saul Salucci – l’Orchestra ha deciso di inaugurare il 2023 all’insegna dell’amore: a questo sentimento sarà infatti dedicato il programma dei due concerti dal titolo Ah, l’amour!.

La compagine strumentale si esibirà infatti al Teatro della Fortuna di Fano l’1 gennaio alle 17 (in collaborazione con la Fondazione Teatro della Fortuna) e la sera, alle 21, al Teatro Sperimentale di Pesaro nell’ambito di Xanitalia.

Insieme per il territorio

L’Orchestra si presenterà sul palco nel suo organico più completo insieme al soprano Giuseppina Piunti, già ospite di prestigiosi enti lirici italiani. Ci sarà anche l’attore Giuseppe Esposto, insegnante di teatro e interprete apprezzato a livello nazionale, oltre che ospite fisso nelle stagioni della Rossini. Sul podio il Maestro Daniele Agiman, bacchetta di fama internazionale, direttore artistico e principale della Rossini. In programma l’ouverture dalle musiche di scena del Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare firmate da un giovanissimo Felix Mendelssohn. Una storia di intrighi amorosi che tra incanti e malie si concluderà con il lieto fine accompagnato dalle note della celebre marcia nuziale. Dopo una prima parte solo strumentale, con la guida della voce di Esposto, sarà la volta della grande lirica con l’amore focoso di Carmen, protagonista dell’omonima opera di Bizet, di cui verrà proposta la famosa aria “L’amour est un oiseau rebelle”, nota anche come Habanera dallo stile della danza cubana che la caratterizza.

Sarà poi la volta dell’opera “Samson et Dalila” di Camille Saint-Saëns in cui la sensuale protagonista intonerà l’aria “Mon coeur s’ouvre a ta voix” (Il mio cuore si apre al suono della tua voce) che ha come scopo quello di strappare il segreto della straordinaria forza di Sansone. Dopo l’intermezzo sinfonico del Valzer dal primo atto da “Il lago dei cigni” di Petr Ilic Caikovskij, il suo primo balletto, seguirà l’omaggio all’opera italiana con Adriana Lecouvrer di Francesco Cilea. La Principessa innamorata, di cui viene proposta l’aria “Acerba voluttà”, accecata dalla gelosia avvelenerà la rivale, protagonista dell’opera. Il programma terminerà con due bis: il primo tratto dell’operetta francese del compositore Jacques Offenbach, con l’aria “Ah que j’aime les militaires” - una sorta di inno al fascino della divisa - da “La Grande Duchesse de Gerolstein”. Il secondo sarà un immancabile omaggio a Rossini con l’Allegro della Sinfonia del Guglielmo Tell.

Biglietti da 5 a 20 euro alla biglietteria dei luoghi di spettacolo.