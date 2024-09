Concerto di Sakamoto a Pesaro: il grande maestro torna a incantare

Pesaro, 30 agosto 2024 – E’ stato presentato al’Auditorium Scavolini a Pesaro, in anteprima per la stampa, l’opera ‘Kagami’, ovvero ‘specchio’, il canto del cigno del compositore giapponese e premio Oscar Ryuchi Sakamoto, che per questo suo ultimo concerto in realtà mista si avvalse della collaborazione di Tin Drum, il collettivo che unisce l’arte alle nuove tecnologie per creare un’esperienza culturale totalmente nuova. Nuovo anche l’allestimento dell’Auditorium, che fino a qualche giorno fa ha ospitato le opere del Rossini Opera Festival.

Un momento della performance di Ryuchi Sakamoto

In un ambiente molto più intimo, gli spettatori siedono in cerchio, attorno a un mandala disegnato sul pavimento. Indossano degli occhiali speciali, visori che a un certo punto permettono di vedere in 3D ciò che in realtà non c’è e non può esserci: ovvero la figura del compositore scomparso lo scorso anno - Ryuchi Sakamoto, seduto al pianoforte a coda. Esegue l’opera che dà il titolo alla performance, ma anche alcuni dei suoi brani più popolari, tra cui l’indimenticabile ‘Forbidden colours’, in cui le note si perdono in un mare di lucciole, o ancora ‘B.B.', in memoria di Bernardo Bertolucci.

Ritenuto, insieme alla performance The Life di Marina Abramovic (video), uno degli eventi clou di Pesaro Capitale della Cultura 2024, il concerto, della durata di un’ora, permette di avvicinarsi all’ologramma del musicista, girargli attorno, osservare le dita che premono i tasti e i martelletti che colpiscono le corde, ascoltando la musica di uno dei compositori più apprezzati del secolo, e le cui colonne sonore hanno segnato la storia del cinema.

Fino al 12 settembre, sono in programma tre repliche giornaliere: alle 17, alle 20 e alle 23. Il concerto dura un’ora e il biglietto di ingresso intero (su vivaticket) costa 20 euro. Per assistere alla performance occorre indossare gli occhiali AR forniti all'evento.

Ryuchi Sakamoto e un momento dell'esibizione con realtà aumentata

Alla conferenza erano presenti: per il Comune di Pesaro, il sindaco Andrea Biancani, Daniele Vimini assessore alla cultura e presidente Fondazione Pescheria, per Tin Drum Mary Hickson, creative producer & production manager e Tomaso Cariboni, Technical producer; Matteo Ricci, eurodeputato, vicepresidente Commissione Tran.

"La cosa fondamentale per noi è che la gente esca da qui dicendo: ‘ho sentito qualcosa’, che bel concerto, che bella esperienza, dimenticando di aver indossato degli occhiali che costano 4.000 dollari e hanno dietro 4 anni di lavoro” ha detto Cariboni.

Ha concluso Matteo Ricci: “L’anno da Capitale di Pesaro sta creando il futuro, sta portando grande innovazione non solo nel racconto della cultura del nostro territorio. Continuerà a farlo anche nelle prossime sfide che le si presenteranno, come quella verso la Capitale europea del 2033, che farà insieme ad Urbino e che mi piacerebbe poter accompagnare e sostenere”.

Per entrare nel mondo di Sakamoto, una chicca preziosa in occasione del concerto: dal 28 agosto al 5 settembre (ore 21) al Cinema Astra, ‘Sakamoto Experience’ una rassegna gratuita di quattro film premi oscar le cui colonne sonore sono state composte dal compositore. Si parte mercoledì 28 con ‘The last emperor’ di Bernardo Bertolucci, si continua domenica 1 settembre con ‘Merry Christmas Mr. Lawrence’ di Nagisa Oshima, martedì 3 ‘Opus’ di Neo Sora, giovedì 5 ‘Revenant’ di Alejandro González Iñárritu. Le proiezioni sono in lingua inglese con sottotitoli in italiano. La partecipazione ad una o più serate cinematografiche, dà diritto al biglietto ridotto per la performance Kagami in Auditorium Scavolini.