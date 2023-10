Coppa Faro 2023, le vetture d’epoca tornano protagoniste a Pesaro

Pesaro, 6 ottobre 2023 – Torna anche quest'anno la Coppa Faro, una manifestazione di carattere internazionale che vede come protagoniste vetture d'epoca di ogni genere e tante novità per questa sesta edizione in memoria di Luciano Battisti. Si accendono i motori, si parte con la gara di velocità più attesa dell'anno che coinvolge circa 80 partecipanti perfino stranieri, principalmente austriaci. L'iniziativa da oggi 6 ottobre 2023 fino a domenica 8, tre giornate di puro spettacolo per tutti gli appassionati di veicoli d'epoca e non solo. Quest'anno tante sono le novità che, come afferma Alessandro Rinolfi ideatore della Coppa Faro, vedono coinvolgere ancora di più la popolazione e la città.

"Grazie al corpo forestale dei carabinieri nazionale siamo riusciti a donare 100 piante all'amministrazione comunale che tramite l'Aspes hanno pensato di posizionarle lungo una falesia di un percorso pedonale nel parco San Bartolo, tutto questo per sensibilizzare il rispetto per l’ambiente - spiega Rinolfi - Siamo riusciti a coinvolgere anche due associazioni che si occupano di persone portatrici di Handicap: AIAS e GENiA grazie alle quali abbiamo voluto cercare di dare cinque minuti di leggerezza e di sorriso a questi ragazzi a cui verrà proposta una visita guidata del parco con la possibilità di toccare le auto e soprattutto salirci. Un'importantissima occasione inoltre ci sarà per sei di questi ragazzi che sabato, prima delle prove della gara, potranno percorrere il percorso a bordo delle vetture a disposizione".

La Coppa Faro vuole essere qualcosa per il territorio, non solo una gara ma un evento che porterà nella città di Pesaro tante persone e di conseguenza anche in Hotel e ristoranti. "E' una gara che promuove il nostro territorio, che appassiona e coinvolge la città rafforzando anche il percorso di Pesaro 2024; un evento sportivo ma anche sociale dove scendono in campo diverse associazioni di volontariato” sottolinea Mila Della Dora assessore alla rapidità. Numerosi sono gli sponsor di questa manifestazione che vede Pesaro scenario di motori e passione, un’edizione nuova che porge uno sguardo a diversi temi da quelli ambientali a quelli sociali tutte missioni portate avanti anche dall'associazione Unicef sostenitrice della gara.