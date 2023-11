Nasce il distretto enogastronomico delle golosità del Montefeltro

Pesaro Urbino, 24 novembre 2023 – Nasce il distretto enogastronomico del Montefeltro che riunisce alcune delle eccellenze da mangiare e da bere: tartufi, funghi, castagne, legumi e formaggi. “Per ora ci fermiamo qui ma con il tempo vogliamo allargarci e promuovere le eccellenze di altri paesi. Il nostro obiettivo è unire le forze per arricchire la tavola e di conseguenza l’offerta turistica in un settore fondamentale e con un entroterra ricchissimo”, dice Risiero Severi, già noto per avere ideato la festa del fungo di San Sisto e i legumi che portano lo stesso nome. Severi ha messo assieme le tipicità di Belforte, Piandimeleto e Lunano proponendo tre serate di degustazione per tutti gli appassionati del buon cibo a chilometro zero, in collaborazione con Coop Piandimeleto.

La prima cena è in programma venerdì 1 dicembre al ristorante Da Valeria di Belforte all’Isauro, il paese del miele, che al costo complessivo di 30 euro (prenotazioni già aperte allo 0722 721110) proporrà crostino toscano e con funghi, lenticchie di San Sisto con cotechino, frittata al tartufo, ravioli al formaggio di fossa di Soru e miele, tagliatelle al sugo di fagioli, coniglio in porchetta, gratin e patate al forno e infine la crostata al miele di Belforte. In abbinamento i vini Conte Fabio Rosso di Gabriele Pagliari e il Bianchello del Metauro tradizionale Guerrieri.

Giovedì 7 dicembre secondo appuntamento all’agriturismo Ca’ Meleto, Terralchemica azienda agrituristica officinale, di Piandimeleto (prenotazioni al 366 4602871, costo 50 euro) con un menù rustico: crostini ai funghi porcini e al tartufo nero, crema di zucca con bruciatini, formaggio Cau e Spada con miele e favo Terralchemica, fantasia di radicchio, semi e frutti in abbinamento al Rosé bollicine extra dry Guerrieri. Quindi i primi: tagliatelle bio al tartufo bianco con farina biologica di grani antichi e semolato Senatore Cappelli (Bianchello del Metauro Guerrieri); duo di crema fagioli e porcini, frittata filante al tartufo nero (Sangiovese Colli pesaresi Guerrieri); dolce: panna cotta artigianale, acqua, caffé e coperto.

Terza e ultima cena a tema venerdì 15 dicembre all’agriturismo «I castagni della Pianella» di Lunano (info e prenotazioni 333 5303520, costo 30 euro). Il menù: aperitivo con spumante Charmat Chardonnay biologico cantina Bucchini. Crostolo farcito con formaggio azienda Soru, salumi nostrani, crostino con tartufo, lenticchie di San Sisto in umido. Come primo piatto il pianellino di castagne e radicchio, salsicce e castagne e come secondo il pollo nostrano al forno, le salsicce alla griglia chilometro zero e le patate al forno. Quindi dolci secchi a base di castagne. Dalla cantina: Ercole Marche bianco Igt Bucchini e Barone Marche rosso Pulciano Bucchini.