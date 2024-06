Estate Pesaro 2024, potenziati i bus navetta gratuiti per le spiagge: linee e percorsi

Pesaro, 1 giugno 2024 – Comode, sicure, sostenibili: tornano le navette gratuite che dai parcheggi scambiatori raggiungono le spiagge della città: dalla vivace Sottomonte a quella ideale per le famiglie di Baia Flaminia passando per la comodissima viale Trieste (anche di notte) e attraversando la splendida Riviera del San Bartolo, fino a Gabicce. Per vivere al meglio l’estate da Capitale nel segno della sostenibilità e della sicurezza e de “La natura della cultura” di Pesaro 2024.

Ad “aprire” il servizio è il percorso tra il verde del Parco e l’azzurro dell’Adriatico che segna la corsa “Riviera del San Bartolo” al via da oggi, 1 giugno, con le corse quotidiane fino a settembre. “Ancora più puntuale nel tempo – spiegano Daniele Vimini ed Enzo Belloni, assessori del Comune di Pesaro -, perché partiamo il primo di giugno per estendersi a tutto il mese di settembre (giorno del patrono compreso), e nelle tappe, perché il percorso standard è articolato in segmenti di circa dieci minuti ciascuno e pronto ad accogliere i turisti nei punti d’interesse del territorio. Territorio che conta anche il comune di Gabicce, attraversato dal mezzo Adriabus in questa spettacolare e davvero funzionale linea di navetta che permetterà di raggiungere il Parco percorrendo la strada Panoramica anche la domenica mattina, quando è chiusa al traffico. I numeri dell’anno scorso ci hanno spinto a potenziare e migliorare le corse – che per la bellezza che regala nella sua immersione nel parco è da interpretare quasi come servizio turistico a sé - che aiuta pesaresi e turisti a muoversi in modo sostenibile e sicuro raggiungendo i borghi storici di Pesaro”.

Presente al viaggio “inaugurale”, partecipato anche dai primi turisti, da Silvano Leva, presidente dell’ente Parco San Bartolo e da Paolo Costantini, presidente APA Hotels, anche Massimo Benedetti, direttore generale Adriabus: “Il Comune di Pesaro, come ogni anno, ha creduto molto in questa offerta dedicata a residenti e cittadini temporanei che ogni volta si perfeziona restituendo una corsa di una bellezza unica, che invitiamo a vivere il più possibile per abituarsi all’uso dei mezzi pubblici. Un’abitudine che le nuove generazioni e la rinnovata sensibilità all’ambiente spingono insieme a una proposta dettagliata, costante e pratica”.

Estate Pesaro 2024, bus navetta gratuiti potenziati: orari e percorsi

Percorsi e orari delle 5 linee

Baia Flaminia, Notturna, Viale Trieste, Sottomonte, Riviera del San Bartolo - attivate dal Comune di Pesaro in collaborazione con Adriabus.

Linea “Riviera del San Bartolo”

Da sabato 1 giugno fino a sabato 21 settembre è attiva la “Navetta San Bartolo” gratuita e quotidiana che collega Pesaro a Gabicce Mare passando per il Parco San Bartolo. Il servizio di trasporto prevede sei corse ed è attivo ogni giorno; la prima è alle ore 9 l’ultima alle ore 21 (chiude la corsa di ritorno delle ore 22). Ferma a: stazione ferroviaria di Pesaro (ore 9, 11, 13, 17, 19, 21); piazzale Matteotti (a 03' delle stesse ore); viale della Vittoria- Vaccai (a 05' delle stesse ore); strada Panoramica (Agostini) alle ore 9:09, 11.09, 13.09, 17.09, 19:09, 21.09; Santa Marina Alta (a 15' delle stesse ore); Fiorenzuola centro, alle ore 9.27, 11.27, 13.27, 17.27, 19.27, 21.27; Casteldimezzo (camping) a 32' delle stesse ore; Vallugola, a 37' delle stesse ore; Vigna del Mar, a 43' delle stesse ore; strada Panoramica (Gabicce Monte) alle ore 9.48; 11.48; 13.48, 17.48, 19.48, 21.48; chiesa di Gabicce Monte alle 9.50, 11.50, 13.50, 17.50, 19.50, 21.50; in strada Panoramica (Minigolf) a 52' delle stesse ore; in via Battisti (giardini) alle 9.55, 11.55, 13.55, 17.55, 19.55, 21.55. L'ultima corsa (di ritorno verso Pesaro) è alle ore 22 da viale Battisti di Gabicce. La "Navetta San Bartolo" è possibile grazie ad un progetto del Comune di Pesaro selezionato dalla Regione Marche.

Linea “Baia Flaminia”

La linea “Baia Flaminia” transita ogni 15 minuti, dalle 9:00 alle 20:45 (ultima partenza da Baia Flaminia, ore 20:55), con partenze dal parcheggio gratuito di strada tra i Due Porti (darsena) per raggiungere le spiagge. A giugno circola sabato 15 e domenica 16; sabato22 e domenica 23; sabato 29 e domenica 30; a luglio e ad agosto tutti i weekend; a settembre domenica 1.

Ferma a: darsena del porto (strada tra i Due Porti); viale Gorizia (porto); via Baldi (Campo di Marte); lungofoglia delle Nazioni; viale Gorizia (porto); darsena del porto (strada tra i Due Porti).

Linea “Notturna”

La linea “Notturna” transita ogni 30 minuti, dalle 20:50 alle 23:50 (l'ultima corsa termina a 00:16 in viale Vienna), con partenze da viale Vienna (Baia Flaminia). La navetta sarà attiva sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 e, dal weekend successivo (22 giugno) tutti i giorni; corse quotidiane anche a luglio e ad agosto (fino al 31). A settembre correrà domenica 1.

Ferma a: viale Vienna (Baia Flaminia); viale Mosca (Baia); piazza Europa (Baia); viale Gorizia (porto); darsena porto (strada tra i Due Porti); viale Gorizia (via Ancona); viale Gorizia (viale della Vittoria); viale Trento (viale Gorizia); viale Trento (viale Rovereto); viale Trento (viale De Vinci); viale Trento (viale D. Alighieri); viale Trento (viale della Repubblica); viale Trieste (p.le D’Annunzio); viale Trieste (viale Rosselli); viale Trieste (viale Amendola); viale Trieste Sud 3 (sottopasso); viale Trieste (viale Amendola); viale Trieste (viale Rosselli); viale Trento (viale Verdi); viale Trento (viale della Repubblica); viale Gorizia (porto); viale Vienna (Baia Flaminia).

Linea “Viale Trieste”

La linea “Viale Trieste” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica); a luglio e agosto si svolgono quotidianamente; a settembre la navetta effettua il percorso domenica 1.

Ferma a: parcheggio San Decenzio; tribunale, via XI Febbraio; ospedale San Salvatore; caserma; via Canale (centro commerciale); via Canale (porto); viale Gorizia (via Ancona); viale Gorizia (viale della Vittoria); viale Trento (viale Gorizia); viale Trento (viale Rovereto); viale Trento (viale Da Vinci); viale Trento (viale D. Alighieri); viale Trento (viale della Repubblica); viale Trieste (p.le D’Annunzio); viale Trieste (viale Rosselli); viale Trieste (viale Amendola); viale Trieste Sud 3 (sottopasso); parcheggio San Decenzio.

Ogni martedì e terza domenica del mese, fino alle 15:45 la fermata San Decenzio è in piazzale Matteotti.

Linea “Sottomonte”

La linea “Sottomonte” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:15, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica). A luglio e agosto si svolgono quotidianamente; a settembre la navetta effettua il percorso domenica 1, sabato 7 e domenica 8. Ferma a: parcheggio San Decenzio; piazzale Matteotti (viale Gramsci); via Flaminia (Loreto); via Flaminia (piazza Redi); via Flaminia (Muraglia); Statale (sovrappasso); Statale (sottopasso 4); Statale (sottopasso 3); Statale (ex Crista); Statale (sottopasso 1); Statale (Santa Marta); viale Cialdini (lato piazzale Matteotti); via Mirabelli (Loreto); parcheggio San Decenzio.

Ogni martedì e terza domenica del mese, fino alle 15:45, la fermata San Decenzio è in viale Cialdini (angolo con piazzale Matteotti).

L’ufficio informazioni di Adriabus è operativo dal lunedì al sabato (feriali) dalle ore 8.00 alle 18.00; numero verde 800 664 332 da telefonia mobile 0722 376738 – Mail: info@adriabus.eu.