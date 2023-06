A Pesaro l’evento sulla disintossicazione da Internet

Pesaro, 22 giugno 2023 - Le dipendenze, purtroppo, possono colpire chiunque durante la propria vita, con conseguenze disastrose. Molto spesso, però, vengono messe in prima luce solo le dipendenze più eclatanti, come alcool e droghe, senza pensare che, specialmente tra i giovani, vi è una dipendenza più silenziosa, ma altrettanto grave e preoccupante: quella dal telefonino. Quante volte, magari camminando per strada, ci si è imbattuti in qualche ragazzino che, senza alzare lo sguardo, ha continuato a camminare, senza magari accorgersi del palo della luce di fronte. Così, di primo impatto, una cosa del genere farebbe ridere, ma se, al posto di camminare, fosse alla guida di un mezzo?

Durante quest'anno, il Clan Mlhala Panzi del gruppo Pesaro 3 ha affrontato il tema delle dipendenze, sia da sostanze, che da internet, digitale e social. Domenica 25 giugno dalle 18 alle 20:30 verranno aperte le porte della sede Scout in via Flaminia 2 per invitare la cittadinanza ad un Detox Day, una serata in cui si spegneranno i telefoni per qualche ora, facendo varie attività, incentrate principalmente sulle “dipendenze da internet", per scoprire le varie sfaccettature di questa tematica, riflettere sull'approccio quotidiano ed uso degli strumenti digitali fino ad arrivare a sviluppare un pensiero critico a riguardo. Per questo evento è obbligatoria prenotazione attraverso i numeri 3921025471 e 3274722325.