Ferragosto a tutta birra a Fano: una è per il Brodetto

Fano, 9 agosto 2023 – Un Ferragosto a tutta birra. Tredicesima edizione per la Birra d’Augusto, promossa dall’associazione Fortunae Dea, in programma dal 12 al 16 agosto. Cinque giorni di degustazioni, spettacoli, intrattenimento e cooking show che si svolgeranno tra il parcheggio di via XXIV Maggio e i giardini Biancheria e Morelli (nella zona della Rocca Malatestiana) con una novità assoluta, tutta fanese, il Brodetto Beer, la birra con un’etichetta ad hoc (logo di Confesercenti e l’immagine del pomodoro trafitto da una lisca di pesce), realizzata dal birrificio Renton di Fano. "Una birra che si sposa alla perfezione – hanno spiegato gli organizzatori – con il brodetto perché leggera, delicata e capace di esaltare il brodetto senza primeggiare".

Nello specifico nelle giornate della Birra d’Augusto sarà servito un risotto al brodetto cucinato a base di Brodetto Beer. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Confesercenti con l’Associazione professionale cuochi italiani (Apci) rappresentata dal presidente regionale, lo chef Antonio Bedini. Ovviamente i grandi protagonisti saranno i birrifici agricoli e i micro birrifici, in totale 11 imprese di cui 8 marchigiane (61100, Collesi, Birrificio del Catria, Yalkys, Renton, Angeloni, Oltremondo, Birrificio dei Castelli) e 3 di fuori regione (Birrificio Della Granda-Cn Brasseria Alpina-To, Birrificio Fratelli Trami-Bs).

Ricca la proposta culinaria con la presenza dei food-truck, già apprezzati nelle precedenti edizioni, l’originale abbinamento birra e risotto al brodetto e panini di pesce. Nelle cinque giornate della manifestazione, Birra d’Augusto propone ottima birra, buon cibo e musica di qualità, tutta dal vivo: grande attesa per la fanese Raffi che si esibirà il giorno di Ferragosto insieme alla band XXEnergy e che presenterà il nuovo album "Fashion Rock live". Gli altri gruppi che protagonisti nelle cinque giornate saranno: Barrelhouse e Radio Kom con il loro ‘Vasco Rossi tribute’ (12/8), Dj Wolf e Catch the giant (13/8), The Pytone Rusty Finger (14/8), Dj Wolf, The Glaam, Ludo e Greta duo e Le Rimmel (16/8).

Ulteriori appuntamenti da non perdere sono "Il mastro birraio", la tavola rotonda di sabato 12 agosto, alle 19, con i produttori di birra artigianale. Sempre alle 19, ma domenica 13 agosto è previsto il cooking show sul Brodetto fanese, mentre il giorno successivo (lunedì 14) sarà dedicato a Luppolandia, con i giochi da tavolo. Grande festa per il Ferragosto con Raffi e infine mercoledì 16 agosto "Birra in Rosa. Viaggio della donna nel mondo della birre". "La Birra d’Augusto – ha commentato il sindaco Massimo Seri – è ormai la festa dell’estate fanese che promuove le birre artigianali del territorio e lancia un nuovo prodotto come Brodetto Beer".