Festa dell'aquilone di Urbino 2023, dove e quando godersi lo spettacolo

Urbino, 2 settembre 2023 - Il cielo della città ducale torna domani a puntellarsi di rombi colorati. Come ogni prima domenica di settembre torna infatti la Festa dell’Aquilone, che giunge alla edizione numero sessantotto e vede la presenza di aquilonisti professionisti ad animare l’intera giornata.

Festa dell'aquilone: luogo e orari

Appuntamento domenica 3 mattina dalle 10, sulle colline delle Cesane che guardano la città, a una manciata di chilometri dal centro storico, raggiungibili anche con una comoda navetta gratuita dal parcheggio del Consorzio. Lì oltre cinquanta lanciatori da tutta Italia e dall'estero faranno volare aquiloni gonfiabili e acrobatici, una gioia per gli occhi. La sfida inizia alle 16.

Il trofeo principale

Ma è dal primo pomeriggio che ognuno arriva col proprio aquilone per testare il vento e prepararsi alla sfida delle ore 16, che oppone tra loro le dieci contrade cittadine. Ogni quartiere, cinque nel centro storico, cinque fuori le mura, ha un proprio colore, che si ritrova negli aquiloni che devono essere lanciati in massa nell’arco di mezz’ora, fino alle 16,30. Allo scoccare della fine, vincerà l’aquilone che ha ‘preso più filo’ ed è quindi il più lontano tra le centinaia in volo.

Gli aquiloni di bellezza

Per chi non l’ha mai vista, la festa è uno spettacolo unico nel suo genere: il cielo riempito di coriandoli colorati lo si trova solo a Urbino. Al trofeo principale, segue la gara degli aquiloni di bellezza: tridimensionali, dalle forme più eccentriche, alcuni enormi, altri microscopici, di pochi centimetri. E le contrade mantengono assoluto riserbo sui progetti in corso, quindi quest’anno chissà cosa riserveranno.