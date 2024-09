Fiera di San Nicola 2024 a Pesaro: data e quanto dura

Pesaro, 6 settembre 2024 - Il lungomare si prepara ad essere invaso dai colori, i sapori e i profumi della Fiera di San Nicola, dal 10 al 12 settembre. Oltre 500 espositori di tutte le regioni, per un totale di 3.000 metri lineari di fronte espositivo, un evento che impegna un’area di circa 18.000 metri quadrati e ospita oltre 150.000 visitatori ogni anno. “Grazie a Pesaro Parcheggi, alle Pro Loco, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, al Liceo Mengaroni e a tutti i soggetti impegnati alla realizzazione di una delle manifestazioni più amate e partecipate dai pesaresi e da tanti turisti, che ogni anno sa rinnovarsi e sa seguire il gusto dei cittadini, seguendo la tradizione”, così il vice sindaco Daniele Vimini.

"Come Amministrazione lavoriamo sempre affinchè tutte gli eventi possano creare un indotto alle imprese della città, e negli anni la Fiera di San Nicola ha dimostrato di poterlo fare”, così l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci. “Dal punto di vista commerciale, la Fiera di San Nicola è tra le migliori del centro Italia per la varietà e la qualità dell’offerta. Un impegno organizzativo che Pesaro Parcheggi sostiene con orgoglio dall’edizione 2005, con l’intento di perfezionare ed estendere per promuovere il territorio, con la sua cultura, le sue eccellenze e le sue attività commerciali ed agricole”, così Michel Bezziccheri, direttore di Pesaro Parcheggi.

La presentazione della nuova edizione della Fiera di San Nicola

Eccellenze enogastronomiche da Capitale

Nell’anno di Pesaro 2024, la Fiera si coniugherà quindi con la Cultura. Per celebrare questo connubio, nasce “Capitale del Gusto”, una struttura su viale della Repubblica che ospiterà le eccellenze enogastronomiche del territorio della Provincia preparate dalle sapienti mani dei volontari delle ProLoco e accompagnate dai vini della Tenuta Barba Rossa (Pesaro) e dalle birre di 61100 (Pesaro) e Collesi (Apecchio). Ci saranno i passatelli al tartufo nero (Acqualagna), la bruschetta e crescia sfogliata di Urbino (Canavaccio), i cannelloni e pasticciata con erbe di campo (Candelara), il pesce fritto e moretta fanese (Fano), polenta con pesce o funghi e salsiccia (Montecchio), gli hamburger e vino con le pesche (Montelabbate), il crostolo (Urbania).

L’artigianato

Confermate anche la via delle Opere dell’Ingegno (via Alighieri) con tante bancarelle di artigianato e la via dei Sapori (via Sanzio), che propone prodotti a km0 e un punto ristoro per celiaci, dove i visitatori troveranno gli hamburger gluten free di America Graffiti aderente ad AiC.

Intrattenimento e spettacoli

L’intrattenimento confluirà anche nelle due piazze principali. Piazzale della Libertà ospiterà, nei giardini, l’animazione di Pesaro Village e un’area dedicata alle attività del Centro Ippico Forlani Performance Horses di avvicinamento all’ippica, oltre al tradizionale mercatino dei bambini. Mentre in piazzale d’Annunzio ci saranno gli spettacoli serali, con la direzione artistica di Pesaro Village. Sul palco, nelle tre giornate di Fiera, si alterneranno artisti per tutti i gusti. Da Luciano Palazzi band (10 settembre ore 21.15) alle esibizioni dei giovani (11 settembre dalle 18 alle 21.15) a seguire “buon compleanno Pesaro Village”: lo staff animatori di Pesaro Village festeggia 30 anni di attività riportando sul palco le sue gag più riuscite e numerosi ospiti speciali, tra cui Carlo Pagnini e il cantautore Riccardo Selci, con la sua nuovissima canzone dedicata alla nostra città. Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 18, dalla esibizione dei giovani e sorprendenti artisti internazionali portati a Pesaro dal tour operator La Vie en Rose. Il 12 settembre, ore 21.15, Mario Mariani e il suo Crazy Piano Variations: il celebre pianista e compositore porta sul palco un recital dedicato al pianoforte, che abbraccia in maniera frizzante e irriverente un vasto repertorio composto da brani originali, trascrizioni e variazioni da musica classica, popolare e cinematografica.

La palla-cipolla simbolo della fiera

L’immagine simbolo della Fiera di San Nicola è la cipolla, centrale e “particolarmente azzeccata”, secondo gli amministratori, la scelta di metterla al centro della grafica realizzata per il 13esimo anno dal liceo Mengaroni. “Il progetto di Giorgia Badioli ci ha trovato tutti d’accordo - dicono Vimini e Frenquellucci - e le “critiche” a nostro avviso improprie che ci sono stata sui social non hanno fatto altro che pubblicizzare ancora di più la manifestazione. Giorgia, come hanno fatto tutti i ragazzi del Mengaroni in questi anni, ha centrato nel segno”.

Informazioni utili: come arrivare

Come arrivare alla fiera? Per raggiungere la Fiera si consiglia l’utilizzo della bicicletta, grazie alla rete di piste ciclabili sempre più capillare che collega l’evento a qualsiasi punto della città. Previsto il servizio navetta gratuito ogni 15 minuti da e per i parcheggi S. Decenzio e Cimitero da e per piazza A. Fava, dalle ore 16 alle ore 23.

Dove parcheggiare

In auto, si consiglia l’utilizzo dei seguenti parcheggi: Villa Marina / GRATUITO (160 posti auto, apertura h24 – accesso da Viale Gorizia) Curvone / a pagamento (325 posti auto, apertura h24 – accesso da viale dei Partigiani Marsala / a pagamento (40 posti auto, orario 7.30- 01.00 – accesso da via Marsala) Si ricorda che in occasione della Fiera, viale Battisti sarà chiusa al traffico (eccetto residenti e operatori) per evitare congestionamenti e flussi veicolari al confine con l’area espositiva.

Strade chiuse e viabilità

Per minimizzare i disagi, le chiusure stradali sono state posticipate rispetto agli anni precedenti alle ore 13 del 9 settembre. Solo su viale della Repubblica, per consentire l’allestimento di una tecnostruttura, la chiusura stradale è prevista alle ore 7 del 7 settembre. Per tutte le info è possibile scaricare la scheda traffico sul sito https://www.fierasannicola.it/area-download/

Per i residenti

Nelle giornate del 10-11-12 settembre viene concesso ai titolari di permessi zona E, D1 e D2 di sostare gratuitamente nei posti auto a pagamento della zona mare. Nello specifico, con i permessi indicati, sarà possibile lasciare l’auto nell’area delimitata dai viali Fiume, Trieste, Mascagni e Vittoria, fermo restando il rispetto della segnaletica stradale temporanea.