Pesaro, la Fiera di San Nicola conquista la città

Pesaro, 9 settembre 2023 - I profumi, i colori, gli articoli a prezzi stracciati: non si può dire che la Fiera di San Nicola non sia cominciata. Le bancarelle hanno preso possesso delle vie che costeggiano il mare, proponendo a tutti i pesaresi, e non solo, prodotti di ogni genere: dalle t-shirt alle scarpe, fino a giungere, ovviamente, alle prelibatezze ed alle leccornie più reclamate. Secondo un detto pesarese, "la prima giornata serve per fare acquisti di marca, mentre l'ultima serve per fare acquisti oculati". Insomma, è cominciata questa mattina, ma già è un successo. Sono migliaia, infatti, le persone che hanno preso d'assalto i banchetti dei venditori ambulanti: si parte dalla biancheria intima a 5 euro, passando per la maglieria e pantaloni che oscillano tra i 10 ed i 20 euro, fino ad arrivare alle scarpe e borse firmate a 50 euro.

Certo, immancabile è anche la parte più storica della fiera, ossia il banchetto delle cipolle: "Abbiamo quattro tipologie di cipolle, che sono: le classiche bianche, le rosse di Tropea, la borrettana e le piccoline - dicono Daniel e Nancy, del banchetto storico di Gino Falconi, di Montescudo -. Siamo qui alla Palla di Pomodoro da più di 60 anni e, inizialmente, la vendita delle cipolle era effettuata buttando un telo per terra, mostrando la propria merce. Non c'era una bancarella vera e propria. Adesso, ovviamente, la vendita è cambiata, si è modernizzata, aggiungendo anche più tipi di cipolla. Per esempio, da noi i prezzi vanno da 5 euro per le trecce più piccole fino a giungere a 8 euro per quelle grandi. Personalmente, con le cipolle, una frittata è imbattibile".

E vicino alle vendite dei grandi, con meno vendite e più baratti, anche i banchetti dei piccoli, che con le coperte e gli asciugamani hanno circondato piazzale della Libertà, proponendo fumetti, biciclette, carte collezionabili e pupazzetti: "E' una bellissima iniziativa per incentivare la socializzazione die più piccoli - dice mamma Michela, con i piccoli Diego e Giulia -. Qui si divertono, vendono e scambiano, creando rapporti tra di loro. Certo, il sole c'è e un po' picchia, però i bambini stanno bene e noi genitori siamo contenti di questa iniziativa". E mentre s fanno acquisti o si scambiano figurine, il profumo delle griglie si fa spazio tra la folla, creando languori tra i presenti: sfrigolano gli hamburger, scoppiettano le pannocchie, viene sfilettata la porchetta e gira nel pentolone l'onnipresente croccante. Queste, ovviamente, sono solo alcune delle prelibatezze che vengono proposte a tutti i curiosi e agli amanti del cibo da strada.

Fiera, poi, è anche spettacoli: da stasera, infatti, in piazzale D'Annunzio, dalle 20.45 alle 22.30, andrà in scena lo spettacolo "Cabaret Croccante", di Pesaro Village, mentre domani, alla stessa ora, i Balusk con il loro folk rock italiano. Lunedì 11 toccherà al ballo romagnolo con i "Doria & Max", mentre martedì 12, a chiudere tutta la manifestazione, i "Diavolo & acquasanta".