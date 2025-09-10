Fiera di San Nicola, cosa comprare? Dal panno magico e quella colla che resiste a tutto

Pesaro, 10 settembre 2025 – Fiera di San Nicola, si parte. Da oggi fino a sabato, le vie del lungomare pesarese tornano ad animarsi con una speciale edizione da quattro giorni, che quest’anno vede la partecipazione di oltre 500 espositori provenienti da tutta Italia.

Circa 18mila metri quadrati dedicati alle bancarelle di ogni tipo, in cui come da tradizione, si possono trovare pezzi unici di artigianato, prodotti enogastronomici, articoli per la casa ma anche tante altre curiosità.

Non mancherà la regina incontrastata della fiera, che da secoli campeggia nei banchi dedicati ai prodotti del territorio: la cipolla.

Non si può parlare di fiera senza citare gli stand dei “battitori”, coloro che con vere e proprie esibizioni dal vivo vogliono dimostrare ai passanti l’efficacia ed innovazione dei loro prodotti.

Si va dai grandi classici, come la mandolina da cucina per frutta e verdura che abbatte i tempi di preparazione, al panno magico in fibra di carbonio che pulisce ogni superficie.

Tra le novità di quest’anno c’è anche una colla speciale universale, super resistente e capace di resistere all’umidità.

Chissà se sarà proprio lei a conquistare il titolo del prodotto dell’anno della Fiera 2025.

Da non perdersi, in via Sanzio, la Via dei Sapori, dove è possibile trovare le eccellenze a Km 0 ed una vetrina dei migliori prodotti della nostra provincia.

E mentre ieri pomeriggio gli ambulanti iniziavano ad allestire le proprie bancarelle, già qualche pesarese passeggiava in viale Trieste e viale Trento sbirciando tra i banchi per capire quale prodotto accaparrarsi quest’anno.

“La Fiera di San Nicola si conferma ogni anno un evento identitario, capace di tenere insieme radici popolari e innovazione”, commenta Antonello Delle Noci, presidente di Pesaro Parcheggi che organizza l’evento. Decine gli stand che propongono abbigliamento, calzature ed accessori: un must della Fiera, con la stagione più fredda all’orizzonte, è sempre stata un punto di riferimento per le famiglie alla ricerca dei primi capi invernali. Quartier generale per gli amanti del settore, rimane anche quest’anno viale Marconi. Tra gli espositori presenti, tantissimi sono quelli che propongono invece prodotti enogastronomici.

Tra le numerose proposte non mancano gli stand della piadina (con l’immancabile cipolla alla piastra) e i classici dolciumi, tra croccante, noccioline pralinate e caramelle. Presenti anche i salumi e formaggi tipici dell’Umbria e della Toscana e stand che propongono specialità sarde, campane, siciliane e pugliesi. Queste ultime, in particolare, si possono trovare nello spazio allestito ad hoc in viale della Repubblica, chiamato appunto “Repubblica del Gusto”.