Fred de Palma sbarca alla Baia Imperiale di Gabicce

Gabicce (Pesaro), 6 agosto 2023 – Il principe del suono latino arriva alla Baia Imperiale.

Con 28 dischi di platino e 5 dischi d'oro, l'hitmaker Fred De Palma, sbarca con il suo sound inconfondibile nella discoteca più rinomata d'Italia, per la serata del 7 agosto.

L'artista che colleziona oltre 3 milioni e 200 mila ascoltatori mensili su Spotify, con "Criminal" cantata con la sensuale Ana Mena, è in tutte le classifiche dei paesi latino Americani e in Spagna tra i primi posti da mesi.

Il cantante e rapper italiano, ha iniziato la sua carriera artistica nel 2007, mostrando la sua forte attitudine al freestyle e alla Baia imperiale, nota anche come Baia degli Angeli, che si trova sulle colline sopra Gabicce mare, porterà il suo ritmo e i suoi tormentoni come " Una volta ancora" ,"D'estate non vale", " Un altro ballo" e l'ultima hit " Extasi".

L'hip hop, il rap ma soprattutto il Raggaeton di Fred De Palma, da diverse estati divertono e fanno ballare milioni di persone e anche alla Baia Imperiale, il ritmo caliente è assicurato.