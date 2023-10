Halloween 2023, le feste e gli eventi in programma a Pesaro per i più piccoli

Pesaro, 30 ottobre 2023: – Tra zucche, vampiretti, streghette e travestimenti vari anche la giornata più spaventosa dell’anno non può mancare a Pesaro, soprattutto per la gioia dei più piccolini. La polisportiva Millepiedi, Enigma Escape e Giochi di Kim vi aspettano oggi per un evento da brivido dedicato a grandi e piccini dove il Campo Scuola (in via Respighi) vi accoglierà – dalle 16 – tra enigmi da risolvere e cacce al tesoro, con laboratori interattivi e percorsi a tema da attraversare. Fino alle 19 saranno i più piccoli a doversi destreggiare tra indizi e significati più o meno nascosti mentre la sera, dalle 20 alle 23, ragazzi e adulti si sfideranno per svelare l’arcano immedesimandosi in veri detective. Per partecipare è necessaria l’iscrizione, che è possibile fare anche all’arrivo in loco, versando una quota di 10 euro per bambini e bambine e 15 euro per ragazzi e adulti (info al numero: 320 9760611).

Halloween, tanti eventi in programma

Tutto pronto anche in piazzale Lazzarini che dalle 18 darà il via al concorso per la maschera più spaventosa dell’anno, con ricchi premi anche per il miglior costume che sfilerà tra le vie del centro storico. Saranno inoltre esposte le zucche ornamentali nei negozi della piazza del Teatro e verranno distribuite le caramelle del dolcetto o scherzetto (Iscrizione gratuita al concorso al numero: 339 6421285). Per chi invece anche ad Halloween non vuole perdersi un momento dedicato alla cultura e alla storia della città, ecco che arriva “Halloween Oliveriano”, una paurosa visita guidata all’interno della Biblioteca e dei Musei Oliveriani. Alle 18.30 parteciperete all’oscuro percorso tra antiche sepolture, misteriosi reperti e testi celati di Palazzo Almerici (al costo di 4 euro per biglietto).

Una giornata tra natura e animali è invece organizzata dall’associazione “Stalla e Stelle” (strada Ronchi) che dalle 15.30 ospiterà grandi e piccini in un lugubre maniero abitato da spiriti, un castello infestato in cui mangiare castagne arrosto e spaventosi biscottini a forma di dita. Anche al Chigio Country House (strada di Ciarciano 63) vi aspetterà la caccia alle zucche, i labirinti infernali, il villaggio delle streghe, il castello infestato e tanti percorsi horror. Apertura dei cancelli dalle 18 e dalle 19.30 giro pizza per tutti al costo di 15 euro (prenotazione obbligatoria 328 9309623). Ma la festa non finisce qui: mercoledì 1° novembre potrete immergervi nei vivai Pascucci (strada in Sala 133) per raccogliere – dalle 9.30 alle 18 - tutte le zucche e le verdure di stagione, con anche laboratori dedicati ai più piccoli. L’unica cosa che vi servirà è un coltello o una forbice per poter raccogliere gli ortaggi dal terreno (per info: 0721 289191).