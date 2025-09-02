Happennino festival 2025: il programma ai piedi dei monti

Pesaro e Urbino, 2 settembre 2025 – C’è un festival che da otto edizioni nutre le aree interne della provincia di Pesaro e Urbino di benessere, cultura, musica, storia, riflessioni. Un festival che fa felici le genti che vivono ai piedi dell’Appennino non poteva che chiamarsi Happennino. “Il nostro festival da sempre – spiega la terna creativa composta da Andrea Angelini, Francesco Martinelli e Vittoria Podrini – si pone un obiettivo che va oltre i tre finesettimana (quest’anno dal 6 al 21 settembre): l’impegno duraturo per le aree interne, per dimostrare che i piccoli centri possono essere fertili laboratori di innovazione e partecipazione”.

L’edizione 2025 propone eventi da vivere soprattutto all’aria aperta, con ospiti come Ghemon, Margherita Mosca, Roberto Mercadini, Davide Van de Sfroos e una partnership d’eccezione come Treccani Esperienze. Una manifestazione diffusa nel tempo e nello spazio, che unisce sei Comuni in un ecosistema culturale interconnesso. Si inizia sabato al panoramico convento di Monte Illuminato di Lunano con ‘Le Parole delle Canzoni’ firmato da Treccani Esperienze, la società dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana dedicata al turismo culturale e sostenibile.

Happennino ospiterà la cantautrice Anna Castiglia, fresca vincitrice della Targa Tenco 2025, e Francesco Pacifico, scrittore ed editor della rivista Il Tascabile dell’Enciclopedia Treccani, protagonisti di un dialogo, canzone dopo canzone, attraverso le parole chiave che risuonano nella musica dell’artista catanese.

Secondo appuntamento domenica 7 a Comune di Mercatello sul Metauro con una passeggiata ai piedi dell’Appennino in compagnia di Ghemon, che al termine sarà protagonista anche di un talk a ingresso libero.

Nuovo weekend, nuovi nomi: sabato 13 a Peglio ci saranno gli ‘Stati generali d’Appennino’, una tavola rotonda con vari organizzatori di festival culturali sparsi per la Penisola, dal marchigiano Sopravento al pugliese Festival della Disperazione, passando per il toscano Mengo Fest e ancora ‘Umbria che Spacca, Festival di Microarchitettura e ‘Demanio Marittimo. KM-278’.

Domenica 14 a Borgo Pace sarà la volta dell’atteso spettacolo di Roberto Mercadini ‘Noi siamo il suolo, noi siamo la terra’ (biglietti su happennino.com), per riflettere sul legame strettissimo tra ecologia ed economia.

Conclusione del festival il 20 e 21 settembre rispettivamente a Piobbico con Valeria Margherita Mosca, che parlerà di foraging, la delicata arte dell’utilizzo di piante e funghi selvatici come cibo, e a Sant’Angelo in Vado col concerto folk rock di Davide Van De Sfroos.