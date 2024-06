I cinque anni di ‘Welcome to Pesre’ meritano l’evento

Pesaro, 29 giugno 2024 - Divertimento totale, completamente gratuito e, soprattutto, una vetrina per moltissimi artisti pesaresi: si tratta dell'evento per i cinque anni della pagina Instagram "Welcome to Pesre", i cui ideatori hanno deciso di festeggiare organizzando una serata di svago per tutti i cittadini amanti della musica e della città. L'evento, che si terrà domenica 30 al campo da padel in Baia Flaminia dalle 17 alle 21 e dalle 21 alle 00 allo Zest, vedrà l'apertura con musicisti locali come SoloManuel, Fill Koi e Lume 253, per poi passare ad altri artisti emergenti: "In questi cinque anni abbiamo fatto tante cose - spiegano gli organizzatori -, ma senz'altro quella per cui maggiormente ci hanno conosciuto è stata l'esportazione della pizza Rossini fuori dalle mura pesaresi. Abbiamo girato a Bologna, Firenze, siamo andati al festival di Sanremo, sempre portando alto il nome della città. Per questo abbiamo deciso di organizzare questa festa, per ringraziare tutti quelli che in questi anni ci hanno sostenuto e detto di continuare, di non arrenderci".

Oltre a fare ridere, però la pagina "Welcome to Pesre" si è occupata anche di sociale, andando a fare raccolte viveri per i meno abbienti o andando a spalare in Emilia-Romagna dopo l'alluvione dell'anno scorso: "Per noi la festa deve essere un palco per i pesaresi - concludono gli organizzatori -. Sì, abbiamo già qualche cantante, ma noi vogliamo che chiunque possa salire, imbracciano una chitarra, per dare sfogo alla sua arte ed alla sua passione per la musica".