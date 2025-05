Il Motogiro d'Italia romba a Pesaro: ecco il programma

Pesaro, 15 maggio 2025 – Pesaro si prepara ad accogliere la 34esima edizione del Motogiro d’Italia, un evento che quest’anno celebra anche il centenario del Moto Club Terni. La città marchigiana diventerà il cuore pulsante del motociclismo d’epoca, rendendo omaggio alla Benelli, storica casa motociclistica pesarese che nel 1953 trionfò nella prima edizione del Motogiro con Leopoldo Tartarini in sella alla leggendaria “Leoncino”.

Sono attesi oltre 150 partecipanti, di cui il sessanta per cento proveniente dall’estero e dai cinque continenti. Le operazioni preliminari e le verifiche tecniche si terranno domenica 18 maggio a Pesaro, un appuntamento che segnerà l’inizio ufficiale della manifestazione. La prima tappa partirà invece lunedì, da piazzale della Libertà, alle 9, con arrivo previsto alle 15.50 al Museo Benelli. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare uno dei simboli della tradizione motociclistica italiana, prima di ritornare in piazzale della Libertà per la chiusura della giornata.

Il gran finale è previsto per sabato 24 maggio alle 16.30, quando i motociclisti faranno il loro ingresso trionfale in piazza del Popolo, chiudendo un percorso che si preannuncia ricco di fascino e tradizione. L’evento rappresenta non solo un’occasione per celebrare la storia delle due ruote, ma anche per riscoprire le bellezze di un territorio legato indissolubilmente al mondo dei motori.