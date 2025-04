Pesaro, 2 aprile 2025 – Per motivi tecnico-logistici, lo show di Pesaro dei Me Contro Te inizialmente previsto sabato 26 aprile alle 19.30 alla Vitrifrigo Arena si sposta a domenica 27 aprile alle 11. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi. Per chi lo desidera, è possibile richiedere il rimborso entro il 16 aprile 2025.