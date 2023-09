Mengarden: due giorni di musica aspettando Pesaro24

Pesaro, 7 settembre 2023 – Lo spazio verde dietro l’ex carcere minorile prende vita: domani e dopodomani verrà infatti inaugurato il Mengarden, così è stato chiamato, con la due giorni di eventi organizzata dal Circolo Mengaroni in collaborazione Bagni Elsa e Black Marmalade Records, con l’aiuto del Teatro dei Bottoni, Raw, Legno, N.O.R, Pop-Gruppo e Comune di Pesaro. “Siamo molto felici di questa iniziativa, che si trasforma anche in un bell’esperimento di un nuovo spazio riqualificato, grazie anche alla collaborazione con Amat, che valorizza un luogo importante e affascinante del centro storico – ha detto il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini -. L’area è comunale, ma i ringraziamenti per la disponibilità vanno alla Provincia di Pesaro e Urbino e alla Regione Marche, gli attuali “inquilini” del Centro per l’Impiego e degli uffici, spazi che non verranno toccati dall’organizzazione. Il Mengarden non verrà utilizzato tutti i giorni, ma in alcuni weekend in occasione di eventi anche in chiave Pesaro2024, ovviamente entro gli orari consentiti”.

Gli appuntamenti dell’8 e 9 settembre

Si comincia con un doppio appuntamento d’eccezione. Venerdì 8 settembre con il concerto degli ex The Cardigans James Yorkston & Nina Persson (ingresso a pagamento 15 euro fino ad esaurimento posti. Max 200 persone). “Ci piace produrre iniziative artistiche, che vanno dalla musica all’illustrazione – ha sottolineato Roberto Baioni, del Circolo Mengaroni -, allo stesso tempo ci piaceva l’idea di prenderci cura e riqualificare una parte importante della città”. Sabato 9 sarà il thanksgiving day (entrata libera) organizzato dal Black Marmalade Records, “Un modo per ringraziare tutti quelli che si sono mobilitati dopo l’incendio che ha distrutto il furgone e tutto il suo contenuto, lo scorso luglio. Se la storia del Black Marmalade Records continua è per merito della generosità di tantissime persone che si sono mobilitate, tra queste anche Daniele Vimini – ha detto Leonardo D’Elia -. Quella con il Mengaroni e Bagni Elsa è una collaborazione che portiamo avanti da tempo, cercando di essere dei piccoli poli culturali di riferimento per la città di Pesaro, per promuovere musica, arte e spettacolo”. All’interno del Mengarden sono state allestiti punti food&beverage.

Il programma

Venerdì 8 settembre: - 18:30 apertura cancelli - 19.30 presentazione “Il libro dei Gaeli” di Yorkston* - 21 live James Yorkston & Nina Persson - Pre and post djset a cura di Max e Paglia Sabato 9 settembre: - 17 Dj set Not Ordinary Radio dalle 17:00 - dalle 17 alle 23.30 Market - dalle 17alle 23:30 Molkky Adriatic League - 19 “Illustrati” con illustratori e illustratrici con Alessandro Braconciani, Camilla Cesarini, Moro e tanti altri - 21 Kodaclips

Presentazione de ‘Il libro dei Gaeli di James Yorkston

Venerdì 8 alle 19,30 James Yorkston, che affianca alla sua vita da musicista anche una carriera da scrittore, presenterà il suo ultimo romanzo "Il libro dei Gaeli", pubblicato in Italia nel giugno del 2023 da Jimenez Edizioni. "II libro dei Gaeli" è un romanzo picaresco nel quale Yorkston affida ai ricordi, alla voce e ai giovanissimi occhi di Joseph, il racconto, davvero coinvolgente, del viaggio disperato attraverso l'Irlanda degli anni Settanta nel quale il narratore- bambino e il suo fratellino Paul sono trascinati dal padre-poeta Fraser: un viaggio senza soldi e senza mezzi di trasporto, in fuga dal dolore di un lutto insopportabile e alla ricerca di una improbabile affermazione economica e letteraria. È un romanzo toccante e commovente, pieno di spunti di riflessione e di personaggi indimenticabili, di umorismo, di avventura e, inevitabilmente, dell'estro lirico e stilistico di Yorkston. Il cantautore e scrittore interpreterà sul palco alcuni passi tratti dal libro, in lingua originale, che saranno poi reinterpretati per gli spettatori nella loro traduzione italiana da Davide Morresi. L'organizzazione del reading è a cura di Read and Play, associazione marchigiana con collaboratori da varie zone d'Italia, che ha per obiettivo la promozione della lettura attraverso i legami esistenti tra musica e letteratura. Il sito è www.readandplay.it.