Profumi e colori d’oltralpe tornano a Pesaro per il Mercatino Regionale Francese

Pesaro, 3 maggio 2023 – Un appuntamento che richiama la Francia, con i suoi sapori e colori, e che trova accoglienza a Pesaro, in piazza del Popolo, dove da domani a domenica 7 maggio sarà possibile assaporare le prelibatezze enogastronomiche del Mercatino Regionale Francese.

Saranno disponibili oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’oltralpe. I più golosi potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, su un gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci cult della tradizione francesi: i macarons. Poi, una grande tavolozza di colori è rappresentata dallo stand delle spezie e, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguettes e croissants appena sfornati nello spazio della Boulangerie.

I prodotti artigianali arrivano dalla Provenza e dalla Costa Azzurra, come: tovaglie, saponi, lavanda, essenze e borse in paglia. Mentre da Parigi arrivano profumi, cosmetici e un’ampia gamma di accessori moda. Il tutto sarà disponibile da domani, dalle 12 alle 22, mentre tutti gli altri giorni, fino a domenica, dalle 9 alle 22 in piazza del Popolo.