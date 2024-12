Neve a Pesaro, si scia sul Catria: impianti aperti nel weekend. Ecco le piste aperte

Pesaro Urbino, 21 dicembre 2024 – Grazie alle precipitazioni di venerdì sulle piste dell’Appennino pesaresi si scia. Sul Catria oggi (sabato 21 dicembre) e domani (domenica 22) divertimento assicurato con l'apertura delle Cotaline, Direttissima, Panoramica, Campo scuola. A disposizione la seggiovia triposto e quella quadriposto, e le piste da cui godere un panorama meraviglioso.

Completano la ricca offerta la Baita del Catria 1400 by Cotaline con bar, ristorante, dove degustare tante specialità enogastronomiche, e camere, e per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie il Kinderland Adventure Park, il parco giochi acrobatico sulla neve, unico nel suo genere in tutta la regione Marche.

Tanti i servizi offerti: scuola sci con maestri; noleggio sci, ciaspole e snowboard; possibilità di escursioni. Si potrà partecipare anche a delle meravigliose ciaspolate (prenotazione: 334.1949991) per godere di un paesaggio da favola, con guida professionista, con partenza dal rifugio. Per raggiungere il comprensorio la cabinovia, completamente al chiuso, che parte da 500 metri nel comune di Frontone per arrivare a 1400 metri.

L'apertura alle 9, ultima discesa alle ore 16. Fondamentale, come sempre, rimanere aggiornati consultando il sito montecatria.com e le pagine social. Neve anche sul Nerone. "Il manto nevoso è dai 20 ai 40 centimetri - dice il gestore dell’impianto Francesco Martinelli - oggi (sabato) è aperto il rifugio Corsini, per domani (domenica) stiamo cercando di riportare la neve dove per via del vento è stata spazzata e puntiamo ad aprire le piste, di sicuro l’aria bob. La strada è stata aperta dai mezzi spartineve”. Neve anche sul Carpegna. Oggi sabato su tutti i comprensori splende il sole.