"Original friday" ritorna al Multiplex Giometti di Pesaro

Original Friday Multiplex Giometti

Pesaro, 20 gennaio 2023 – “Original friday” approda nuovamente al Multiplex Giometti di Pesaro con una selezione cinematografica di film in lingua originale e con sottotitoli in italiano.



Da oggi – venerdì 20 gennaio – alle ore 21 riparte la rassegna di grandi capolavori in lingua originale con un primo appuntamento dedicato alla proiezione di “The Fabelmans”, Golden Globe come miglior film drammatico e miglior regia per l’opera più personale di Steven Spielberg.



A seguire venerdì 27 gennaio “Avatar 2”: la via dell'acqua (Avatar 2: the way of water) campione d’incassi di James Cameron; il 3 febbraio “Babylon” con Margot Robbie e Brad Pitt, per la regia di Damien Chazelle; il 10 febbraio “Gli Spiriti dell'Isola!”, un film di Martin McDonagh, premiato

al Festival di Venezia, vincitore di 3 Golden Globes e 8 candidature ai Critics Choice Award;

il 17 febbraio “Tàr” con Cate Blanchett vincitrice della Coppa Volpi e del Golden Globe come migliore interpretazione femminile e il 24 febbraio “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” il nuovo film Marvel Studios dove ritroviamo tutti i protagonisti alle prese con il misterioso Regno Quantico.



Parallelamente vengono inaugurati altri due ulteriori cicli di proiezioni a basso prezzo: ogni giovedì un film selezionato a € 5,00. I martedì pomeriggio invece saranno riservati alle famiglie e ai più piccoli con "Cartoon" a €4,50, dal 24 gennaio con “Lo schiaccianoci e il flauto magico”. Non ultima l'iniziativa "Tornare conviene sempre", a fronte dell'acquisto di un biglietto d'ingresso, si riceverà un buono sconto per ritornare al cinema a € 5,50.



I biglietti hanno un costo di: intero, dai 12 ai 65 anni, 9 euro e 10 euro per la sala Giometti Plus. Ridotto, fino agli 11 e over 65, 7 euro e 8 per la sala Giometti Plus.