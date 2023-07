Palio dei Bracieri Pesaro 2023, le contrade si sfidano a Rocca Costanza

Pesaro, 29 luglio 2023 – L’attesa sta per terminare. Domani l’appuntamento è nel fossato di Rocca Costanza, dalle 15, dove le sedici contrade in gara – Arzilla, Villa Fastiggi, Tombaccia, Porto, Pantano, Soria, Villa Ceccolini, Villa San Martino, Muraglia, Vismara, Candelara, Santa Veneranda, Centro Mare, Montegranaro, Case bruciate e la new entry 2023 Pozzo – si sfideranno tra loro, i più veloci che porteranno a termine i 4 giri completi e i massacranti 1200 metri nel terreno della Rocca alzeranno al cielo l’ambito trofeo.

Il programma

Si parte alle 15 con l’arrivo dei cortei; alle 17 si prosegue con la presentazione del Palio, la sfilata delle miss e i sorteggi delle batterie. Alle 18 lo spettacolo continua con le gare ufficiali, alle 20 una breve pausa e si riparte alle 21 con la finalissima e le premiazioni dei vincitori.

Tutti i corridori e le miss in sfida

Per la contrada di Villa San Martino - Luca Cardinacci, Francesco Giovanni Bolog, Filippo Dromedari, Federico Foghetti, Francesco Matelicani, Tommaso Wisniesky, Leonardo Milani, Giacomo Scatassa, Davide Spinelli, Osman Ibrahim, Edoardo Baruffi.

Miss: Martina Simoni. Per la contrada di Tombaccia - Gianmarco Montanari, Leonardo Gili, Francesco Tartaglia, Lorenzo Palazzi, Manuel Allegrucci, Alessandro Gennari, Andrea Scudera, Tommaso Mazzoni, Leonardo D’Ambrosio, Lucio Tartaglia, Michael Riceputi.

Miss: Giulia Bonfatti.

Per la contrada di Santa Veneranda - Federico Tomassini, Riccardo Ambrosini, Diego Ercole, Jacopo Clementi, Andrea Tiso, Mattia Moltedo, Federico Jacopo, Federico Omiccioli, Lorenzo Ricci.

Miss: Nicole Iacobucci.

Per la contrada di Pantano - Mattia Bettini, Andrea Biondi, Andi Demja, Tommaso Federici, Gioele Mancini, Matteo Montella, Massimiliano Paolucci, Federico Perotta, Giacomo Ricciardelli, Fabio Tombari, Kristian Wisniesky, Piero Zaffini.

Miss: Vittoria Augelli Monti.

Per la contrada dell’Arzilla - Giulio Lisi, Jasmin Alagic, Mattia Tiberi, Federico Gentiletti, Andrea Bacchiani, Thomas Cennamo, Alessandro Righi, Francesco del Pivo, Isaia Tarini, Giovanni del Pivo, Michele Uguccioni.

Miss: Nicole Bonazzoli.

Per la contrada di Muraglia - Ramadan Abubakar, Adam Stroppa, Filippo Roberti, Giacomo Zavagnini, Federico Del Bene, Francesco Lisotti, Alessandro Ascani, Cisse Caramba, Lorenzo Candiracci, Ahad Baig.

Miss: Eva Logvin.

Per la contrada del Porto - Alessandro Corsini, Leonardo Girometti, Gabriele Flasconi, Alessandro Skirò, Matteo Rovedi, Freddy Tra, Matteo Dolcini, Ciro Eboli, Pietro Manzoni.

Miss: Gloria Cadeddu.

Per la contrada di Candelara - Paride Allegrezza, Yadav Jhunjhoo, Federico Balducci, Natan Biddoccu, Lorenzo Frascali, Alessandro Montanari, Andrea Paolini, Raul Andres Piccoli Renteria, Giacomo Palazzi.

Miss: Eleonora Berti. Per la contrada di Soria - Francesco Rilli, Simouhamed Harfachi, Gianmarco Cevolini, Federico Tonelli, Palestroni Luca, Tommaso Vitali, Mattia Morganti, Riccardo Santori, Andrea Amadori.

Miss: Federica Conti.

Per la contrada di Case Bruciate - Mattia Cecchini, Andrea Giardini, Alessandro Romani, Marco Alfano, Sergio D’Andrea, El Mehdi Harrach, Valentino Rocchi, Matteo Marchionni.

Miss: Nicole Tontini.

Per la contrada di Villa Fastiggi - Andrea Magi, Giacomo Dori, Filippo Serafini, Lorenzo Nicolini, Marco Rulli, Kevin Baruffi, Francesco Fabbri, Daniel Fratti, Francesco Nicolini, Baldassari Federico, Giovanni Fabbri.

Miss: Sara Pentucci.

Per la contrada di Vismara - Kevin Catano Rudecindo, Filippo Manganiello, Michael Mancini, Avni Caca, Andrea Prascina, Davide Bertozzi, Gabriele Gabucci, Giovanni Beninati, Nicodemo Dominici, Manuel Turriani, Chatbi Driss, Filippo Badioli.

Miss: Martina Marini. Per la contrada di Montegranaro - Matteo Tenti, Giovanni Tontini, Giacomo Tontini, Francesco Mercanti, Federico Motzo, Francesco Paganucci, Manuele Narcini, Federico Larrecharte, Jaouhari Smile, Francesco Fabrizi, Filippo Spadoni.

Miss: Alice Bocconi.

Per la contrada di Centro Mare - Giulio Pacini, Sabino Sfrecola, Luca Nicolini, Enrico Girolomoni, Tommaso Bonazzoli, Pierfrancesco Canducci, Nicolò Mazzoli, Andrea Paolini.

Miss: Alice Pagnoni.

Per la contrada di Pozzo - Tommaso Ligi, Simone Di Taranto, Giacomo Montani, Michele Alessandrini, Mirko Esposito, Samuele Santi, Filippo De Angelis, Edoardo Cancellieri, Esteban Salamanca, Andreas Nolasco Garcia, Tourè Hamadou, Jospeh Brancosini.

Miss: Melissa Falci.

Per la contrada di Villa Ceccolini - Hoxhay Jurgen, Giorgio Marfella, Gianluca Ziccarelli, Marco Poggiaspalla, Manuel Romani, Jacopo Cantisani, Edoardo Angelini, Andrea Rossini, Matias Cassini.

Miss: Nicole Polverari.