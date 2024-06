Passaggi Festival 2024: il programma e 190 ospiti

Manconi, Cattelan, Stefanelli, Dalla Chiesa, Veneziani, Roby Facchinetti, Alessandra Mussolini, Bizzarri, Grignani. Sono solo alcuni dei 190 ospiti, che animeranno i 150 eventi e i 23 cicli di incontri di Passaggi Festival, da mercoledì 26 a domenica 30 giugno a Pesaro tra centro storico e lungomare: quest’anno si rifletterà su ‘L’errore e l’artificio’.

In piazza XX Settembre si partirà con Alessandro Cattelan giovedì 27 (21.30) che riceverà il ‘Premio Fuori Passaggi’ per la sua coraggiosa impresa culturale, la nascita della casa editrice ‘Accento’. Subito dopo, alle 22.30, il Premio Passaggi 2024, a Luigi Manconi, che presenterà i suoi libri ‘Poliziotto-Sessantotto. Violenza e democrazia’ (Il Saggiatore) e ’Di chi è la mia vita?’ (Il Nuovo Melangolo). Sempre in piazza, venerdì 2, sarà assegnato il premio giornalistico ‘Andrea Barbato’ a Barbara Stefanelli che converserà col direttore di Rai News Paolo Petrecca sul suo libro ‘Love harder. Le ragazze iraniane camminano davanti a noi’ (Solferino).

Del coraggio delle donne parlerà anche Nando Dalla Chiesa (28/6) che presenterà ‘Le Ribelli. Storie di Donne che hanno sfidato la Mafia per amore’ (Solferino). La rassegna proseguirà con Marcello Veneziani (29/6) autore de ’L’amore necessario. La forza che muove il mondo’ (Marsilio) intervistato dalla giornalista Hoara Borselli. A seguire l’inconfondibile voce dei Pooh Roby Facchinetti (22.30) che presenterà il suo ‘Che spettacolo è la vita. La mia storia, la musica, l’amore’ (Sperling & Kupfer) in dialogo con Claudio Salvi e Alessandra Mussolini (30/6), autrice de ‘Il gioco del buio’ (Minerva), in cui racconta i difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della sua vita. In piazza XX Settembre la lectio magistralis sul tema del festival affidata a Rita Cucchiara (30/6, 22.30), esperta di Ai.

Al Pincio tra i protogonisti, venerdì 28 Luca Bizzarri e sabato 29 Gianluca Grignani (19.30) che presenterà ‘Residui di rock’n’roll. Diario sincero di un artista’ (Edizioni San Paolo). Tra le novità di Passaggi gli spettacoli teatrali a ingresso gratuito, con gli attori Francesco Pompilio e con la partecipazione straordinaria di Riccardo Rossi che sarà sul palco con Giulia Bellucci e Nicola Gaggi, e gli incontri con gli autori nella libreria del festival in piazza Amiani (tutti i giorni alle 19).

Non mancheranno mostre, visite guidate alla scoperta di Fano a cura di Manuela Palmucci, pratiche di benessere con Meditamondo, gli aperitivi scientifici di Unicam, le masterclass gratuite di Scuola Passaggi, i laboratori per i più piccoli di Memo, Unicam, Nati per Leggere e Frolla Microbiscottificio. Gli eventi sono gratuiti (tranne le visite guidate). Info: Passaggifestival.it.