Pergola, la fiera del tartufo decolla con la miss

Pesaro, 4 ottobre 2’25 – Domani sarà Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, l’ospite speciale della prima domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. "Marchigiana come noi (è nata a San Severino, ndr), ha portato il suo talento e il suo sorriso in programmi televisivi amatissimi come ‘Avanti un altro!’ e ‘Paperissima’, e al cinema accanto a Leonardo Pieraccioni in ‘Un fantastico via vai’ – evidenzia il vicesindaco e assessore ai grandi eventi della città dei Bronzi, onorevole Antonio Baldelli -. Con la sua eleganza e semplicità, Carlotta conferirà un tocco di bellezza alla manifestazione, rendendo ancora più unico l’incontro con uno dei nostri tesori più preziosi: il tartufo bianco pregiato di Pergola".

La modella, che è anche ballerina e e attrice, trascorrerà nella cittadina altocesanense l’intera mattinata, passeggiando tra gli stand della Fiera, che aprirà i battenti alle 10, e visitando gli angoli più suggestivi del centro storico, oltre che, naturalmente, il Museo dei Bronzi. Al prezioso fungo ipogeo sarà dedicata l’intera piazza Ginevri, con la sua ‘Casa del Tartufo’, dove saranno concentrati i suoi espositori e venditori, mentre lungo corso Matteotti, via Don Minzoni e viale Martiri della Libertà troveranno posto altre eccellenze enogastronomiche da tutta Italia e anche dalla Germania.

In programma poi sono previsti show coking, laboratori, degustazioni, spettacoli e concerti, come del resto era avvenuto nelle scorse edizioni della fiera, e tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Da non perdere, dalle 18, in piazza Fulvi ‘Voglia di tornare negli anni ‘90’, travolgente live show dedicato all’ultimo decennio – e ovviamente anche alla musica – del secolo scorso.

Nella ‘Piazza del Gusto Marche da Mangiare’, che sarà allestita con tensostruttura in piazza IV Novembre e verrà coordinata da Massimo Biagiali, patron del ristorante hotel ‘Giardino’ di San Lorenzo in Campo, speciale pacchetto ‘Cultura e Cucina’, che prevede al prezzo calmierato di 30 euro, un primo piatto di tagliolini con fonduta di parmigiano e tartufo bianco pregiato e un secondo di uovo cotto a bassa temperatura su crostone con burro al tartufo bianco e scaglie di tartufo bianco pregiato, con l’aggiunta di una visita guidata al vicino e sempre interessantissimo Museo dei Bronzi