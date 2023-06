Pesaro, apericena benefico per volontari Avsi all’azienda Galiardi di Cartoceto

Cartoceto, 28 giugno 2023 – Apericena vista marea scopo benefico sabato 1 luglio alle 19,30 nella cantina e frantoio di Giordano Galiardi in via Mombaroccio, località Tagliata, a Cartoceto. Le offerte raccolte (contributo di almeno 15 euro), verranno devolute ad Avsi (Associazione volontari servizi internazionali), una onlus che opera a livello nazionale e internazionale per rispondere ad emergenze educative, sanitarie e della persona in genere. Previsto un video di presentazione dell’associazione.

La serata verrà accompagnata dal gruppo musicale i Covernicoli. I vini in degustazione sono dell'azienda Galiardi di Cartoceto, che coltiva con metodo biologico e valorizza le uve locali, ricavando vini di grande eleganza, vini crudi e contadini: Colli Pesaresi Doc Sangiovese Rosato, Colli Pesaresi Doc Sangiovese Carticetum e Bianchello del Metauro Doc Mattera. Previsto un ampio buffet in abbinamento. Prenotazioni al 338 4824263