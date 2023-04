Pesaro, itinerario divino alla Taverna del pescatore

Casteldimezzo, 13 aprile 2023 – Venerdì 14 aprile alle 20,30 appuntamento con «Itinerario divino» alla Taverna del Pescatore di Casteldimezzo (Pesaro-Urbino): cena a tema per la serie ‘Dalla Vigna alla tavola’ con piatti tipici e vini del territorio che saranno raccontati e abbinati dal sommelier Otello Renzi. Così la cipolla di Castelleone di Suasa che andrà a guarnire lo sgombro in agrodolce, mentre la casciotta d’Urbino Dop sarà abbinata alla insalata di seppie, calamari e gamberi, paccasassi e ravanelli. Spazio anche all’olio extravergine di Cartoceto Dop sulle canocchie locali. Gli altri piatti in menù: risotto Carnaroli al sugo di vongole nostrane sgusciate, quindi sogliole del medio Adriatico con pomodoro fresco e basilico, spinacini al Formaggio di Fossa di Sogliano Dop e infine il dolce la mousse al mascarpone, crumble di cioccolato, salsa cioccolato, amarene di Cantiano, fragole e menta. Piatti della tradizione del ristorante di Marco Baffoni.

In abbinamento i seguenti vini: Gessara Bianchello del Metauro Doc Superiore cantina Vitali Fano; Guerriero del Mare Marche Bianco Igt Guerrieri di Piagge; Jera Matelica Verdicchio Docg Riserva cantina Borgo Paglianetto di Matelica-Macerata. Infine Santo Passito affumicato marche Bianco Igt antico Trebbiano e Sauvignon azienda vitivinicola La Montata di Sant’Angelo in Vado. Il costo è di 60 euro, prenotazioni 377 3672600

Davide Eusebi