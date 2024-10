Pimpa, la cagnolina a pois arriva a Pesaro

Pesaro, 11 ottobre 2024 - Da oggi è arrivata in libreria. Si chiama “Pimpa va a Pesaro” ed è una guida turistica. Seguendo il fiuto della cagnolina bianca a bolli rossi, disegnata da Altan, la città Capitale della cultura 2024, si scopre un posto a misura di bambino, tutto da esplorare. In venti pagine, coloratissime, Pimpa e i suoi amici - da coniglietto a Gianni, passando per Tina e Leo - fanno tappa in piazza del Popolo, ai Musei Civici di Palazzo Mosca dove si trova anche la Sonosfera; al Museo Archeologico Oliveriano; alla Biblioteca San Giovanni e al Museo Nazionale Rossini. In sella Pimpa percorre la Bicipolitana; dal lido Pavarotti raggiunge piazza Libertà attratta dalla scultura di Arnaldo Pomodoro, Sfera Grande. Pagina dopo pagina, Pimpa fa conoscenza con la tartaruga Luciana che incontra sotto la falesia del San Bartolo e con Gioachino Rossini di cui, in città, riesce ad apprezzare sia l’eredità musicale che la cultura gastronomica.

Con un formato leggero e maneggevole, il libro è perfetto da portare in viaggio e grazie ai testi semplici è adatto a chi ha iniziato a leggere in autonomia. Il volume si aggiunge alla collana “Le guide di Pimpa” composta da 25 titoli che documentano città, musei e parchi nazionali. Pimpa va a Pesaro è una pubblicazione in cui fotografie e fumetto uniscono il reale al fantastico grazie ai giochi di abilità e gli adesivi che possono essere fatti dopo essere entrati al Teatro Rossini o prima di una gita al mare. La guida è disponibile online e in tutte le librerie e bookshop d’Italia, anche in lingua inglese.

Per festeggiare l’arrivo di Pimpa in città, dal 13 al 19 ottobre, l’amministrazione comunale ha organizzato, con la Franco Cosimo Panini editore una settimana di letture e laboratori gratuiti per i più piccoli grazie alla collaborazione di Pesaro Musei, Pesaro Biblioteche, Sistema Museo, Libreria Le foglie d’oro, Librerie Coop. Il programma si apre domenica 13 alle 10.30 alla Biblioteca Louis Braille - Baia Flaminia con la presentazione della guida: interverranno Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro e l’editore Maria Teresa Panini. Seguirà poi la lettura animata per 3-5 anni ‘Le avventure di Pimpa e Olivia Paperina’. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione (posti limitati): s.mari@comune.pesaro.pu.it 0721 387213. Sempre il 13 ottobre debutterà l’omaggio della Biosfera a Pimpa: fino al 19, tutti i giorni alle 13.30, 16 e 18.30 sulla superficie sferica dell’installazione tecnologica di piazza del Popolo, simbolo di Pesaro 2024, prenderà forma il video in cui la cagnolina di Altan pedala gioiosa in giro per la nostra città. In occasione dell’uscita, da domenica 13 a sabato 19 ottobre, sono stati previsti laboratori e letture gratuiti per piccoli.

Di seguito il calendario dettagliato:

Domenica 13 ottobre ore 10.30 Biblioteca Louis Braille – Baia Flaminia (piazzale Europa 16) presentazione della guida con Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro e l’editore Maria Teresa Panini a seguire, lettura animata per 3-6 anni ‘Le avventure di Pimpa e Olivia Paperina’ partecipazione gratuita, richiesta prenotazione s.mari@comune.pesaro.pu.it 0721 387213 ore 16.30 corte di Palazzo Mazzolari (via Rossini 37) Il PIMPArio visita guidata, letture e laboratorio creativo... a pois! info e prenotazioni: 0721 387 541 | info@pesaromusei.it Lunedì 14 ottobre Museo Nazionale Rossini (via Passeri 72) Per le scuole ore 10 (materne e primarie), per le famiglie ore 15 Pimpa incontra Rossini/Pimpa compone con Rossini visita guidata e laboratorio creativo; partecipazione gratuita, richiesta prenotazione: 0721 1922156 - info@museonazionalerossini.it Martedì 15 ottobre ore 17.30 Librerie.coop (corso XI settembre 45/47) Letture e colori con Pimpa, info e prenotazioni: 0721 67789 Giovedì 17 ottobre ore 17.00 Biblioteca Rodari - Borgo S. Maria (via dell’Indipendenza s.n.) In gita a Pesaro con Pimpa, per 4-10 anni Presentazione e lettura della guida, laboratorio finale per la realizzazione di una cartolina/foto ricordo della Pimpa a Pesaro.; info e prenotazioni 0721 387976. Venerdì 18 ottobre ore 17:00 Biblioteca San Giovanni (via Passeri 102) “La Pimpa e i suoi amici arrivano a Pesaro” per 3-6 anni e genitori letture ad alta voce delle bibliotecarie e delle lettrici volontarie Nati per leggere di Pesaro Biblioteche. Al termine, saranno disponibili segnalibri a tema da portare a casa, ritagliare e personalizzare. Info e prenotazioni 0721 387761 In Area Ragazzi esposizione dei libri per bambini scritti e illustrati da Francesco Tullio Altan. Sabato 19 ottobre Libreria Foglie d'oro (via Gavelli 2) Ore 11.00 Ti racconto Pesaro con la Pimpa, presentazione della guida Ore 17.00 Gioco con la mappa di Pesaro. Tanti indovinelli per scoprire la città Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata: 0721 68612 Whatsapp 373 8711114 Gli appuntamenti sono tutti gratuiti ma si consiglia di prenotare; la prenotazione è obbligatoria domenica 13 ottobre per la lettura in Biblioteca Louis Braille e lunedì 14 ottobre al Museo Nazionale Rossini.