Pizza Rossini, la ricetta che divide il web. Origine e ingredienti, tu la mangeresti?

Pesaro, 20 settembre 2025 - La pizza Rossini di Pesaro tra tradizione e critiche: una specialità impareggiabile per qualcuno, una rivisitazione esagerata per altri. Di certo apprezzatissima dalla maggior parte dei golosi. Questo prodotto tipico locale ultimamente sta facendo molto parlare anche a livello internazionale, tra chi apprezza e chi critica, grazie in particolare a un video pubblicato dalla pagina Instagram dell’account spagnolo @directopaladar, un profilo che si occupa di gastronomia e viaggi.

La pizza, il cui nome è un omaggio al compositore Gioachino Rossini, è caratterizzata da un mix di ingredienti: si tratta di una pizza con una base simile alla margherita, ma arricchita da uova sode tagliate a fette e un abbondante strato di maionese. Un vero colpo d’occhio. C’è chi di fronte a questa tipicità locale prova incredulità e chi una sorta di disgusto. Ma poi, una volta provata, tutti sembrano ricredersi. C’è chi la preferisce a colazione, chi a pranzo o cena: ogni ora è buona.

Il video pubblicato su Instagram ha collezionato oltre 3.200 like e 120 commenti tra chi apprezza questa specialità e chi non riesce a credere ai propri occhi. “Menomale che non è uscita dai confini di Pesaro”, scrive un utente; “La miglior pizza del mondo intero”, aggiunge un altro: “ma poi leggera cioè digerisci in tre giorni”, scrive ironicamente un altro; “Non mi toccate la Rossini. Tutti quelli che dicono che schifo non l'hanno mai provata”, ribatte un altro. Insomma, un botta e risposta sui social tra chi non apprezza la pizza Rossini e chi la difende ritenendola una specialità unica. “La miglior pizza!! Parola di Pesarese Doc”, parola di chi gioca in casa. E nel video postato scorrono le immagini di tante persone, di tutte le età che gustano e apprezzano la pizza. Immagini da far venire l'acquolina in bocca. E alcuni utenti hanno suggerito di provarla almeno una volta per farsi un’idea, un modo per conoscere Pesaro e le sue bellezze.

La pizza Rossini pare sia nata nella città di Pesaro negli anni 60. Pensata per accompagnare l'aperitivo, riscontrò successo negli abitanti pesaresi, sino a motivare i pizzaioli della città a proporre questa novità nelle proprie pizzerie. Nel corso degli anni questo tipo di pizza assunse sempre più varianti, sino ad arrivare alla forma gourmet proposta nei grandi ristoranti.

Con oltre 3.500 follower sulla pagina Instagram dedicata alla pizza Rossini di Pesaro si rincorrono le foto che immortalano questa specialità unica. Ogni scatto colleziona tanti like. “La pizza ufficiale di Pesaro” si legge. Tra una foto e l’altra scorrono i commenti:”La tradizione pesarese narra di una pizza leggendaria ... la pizza Rossini. Si può mangiarla solo a Pesaro. ‘Che schifo’ direte nel vederla, ma dopo averla assaggiata non potrete farne a meno. Provare per credere. (Pizza Rossini: Margherita, uovo sodo, maionese)”. Insomma, tentar non nuoce.