Playlist Pesaro, al Teatro Rossini arriva Matthew Lee

Pesaro, 10 gennaio 2025 – Playlist Pesaro arriva al Teatro Rossini giovedì 16 gennaio prossimo. Per la rassegna musicale promossa dal Comune locale e dall’Amat (l’Associazione marchigiana attività teatrali), partita il 29 dicembre scorso e attiva fino al prossimo maggio con nove appuntamenti, saranno protagonisti per l’occasione Matthew Lee con il suo tour “The Prince Of Rock’n’Roll”, in collaborazione con Isolani Spettacoli e Jm production. L’appuntamento arriva dopo quello del 9 gennaio scorso, dove sul palcoscenico del Teatro Sperimentale hanno suonato Crema (un tempo col nome di Camillas) e Mivergogno, quest’ultimo un progetto musicale indipendente di Daniele Gatto. Parlando degli artisti, il pesarese Matthew Lee (in arte Matteo Orizi), pianista e cantante, è stato definitivo dalla stampa estera, in particolare quella britannica, come “The Genius of Rock’n’Roll” (dall’inglese “Il genio del Rock’n’Roll”). Con la sua band, infatti, suona brani di artisti indimenticabili come Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana. Ma nel suo tour “The Prince Of Rock’n’Roll” ci sono anche altri generi come blues e il country. All’attivo ha oltre 2 mila concerti e più di 70 show nel 2023 tra Italia, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Uzbekistan ed Emirati Arabi, con oltre 25 spettacoli sull’ammiraglia di Costa Crociere. Sono sette finora i suoi album pubblicati. Dopo di lui, il primo febbraio prossimo, sarà la volta di Paolo Benvegnù, che farà tappa al Teatro Sperimentale con il “Piccoli Fragilissimi Film-Reloaded Tour”. Chitarrista e cantautore italiano, noto per essere stato leader al tempo degli Scisma, è un gigante della musica italiana, coerente, profondo ed elegante vincitore della prestigiosa Targa Tenco come “Migliore Album in assoluto” per il 2024 con È inutile parlare d’amore. A vent’anni dall’uscita dell’album, che ha segnato l’inizio della sua carriera da solista, ricca di premi e riconoscimenti, Paolo ha presentato per la prima volta in live i brani della nuova versione dell’album che vede collaborazioni importanti con Paolo Fresu & Ermal Meta, Tosca, Malika Ayane, Giovanni Truppi, Piero Pelù, Motta, Dente e tanti altri. Ad aprire il suo concerto sarà “unadasola”, il duo toscano selezionato nell’ambito di Glocal Sound / Giovane musica d’autore in circuito e composto da Arianna Lorenzi, ai sintetizzatori e alla cassa dritta, e da Francesco Tommasi, alla chitarra e all’elettronica.