Pesaro, riapre il ristorante del club Nautico

Pesaro 12 ottobre, 2024 - Da lunedì a pranzo riapre il ristorante del club Nautico lungo strada fra i Due Porti. Riapre un locale che per varie vicissitudini ha chiuso i battenti ad inizio dell'estate. La gestione è affidata alla famiglia Carloni di Fano, Mirco il parlamentare della Lega e alla sorella Martina che fra l'altro abita a Pesaro.

La famiglia Carloni è per così dire del mestiere perché su Fano hanno già due locali noti anche in città: l'Osteria dalla Peppa e quindi il Villamarina che è a base di pesce nella zona mare. La famiglia Carloni ha comunque lasciato la gestione a Gianluca Giovanelli come amministratore e a Luigi Longobardi che diventa lo chef del club Nautico.

Il locale può ospitare solamente i soci del sodalizio (con eventuali amici) che sono attualmente circa 400. La nuova gestione del locale punta sulla tradizione marinara locale come i passatelli al brodo di pesce e quindi portando alla ribalta il brodetto "che sarà preparato con il pesce delle barche locali", fa sapere la nuova gestione.

Comunque l'inaugurazione del locale non prevede fanfare e fuochi d'artificio per cui non ci saranno autorità.

Viene invece annunciata per venerdì una serata particolare con menù degustazione.

Mirco Carloni con la sorella Martina sono anche titolari di una pasta fresca, sempre a Fano, produzione che verrà usata per il confezionamento dei primi piatti che prevedono fra l'altro cappelletti con tartufo