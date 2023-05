Ruota panoramica a Pesaro, il ritorno: per l’estate 2023 sarà alta 35 metri

Pesaro, 23 maggio 2023 – Arriverà da Rovigo la nuova ruota panoramica, alta 35 metri, che svetterà dal 4 luglio al 31 ottobre accanto alla Palla di Pomodoro. Lo ha deciso la giunta comunale per rallegrare la vista della zona mare e per il piacere di chi ama arrivare a certe vette per godersi il panorama. L’installazione non sarà al centro della rotonda verde ma qualche metro più a sinistra, vicino alla giostrina dei bambini.

Insomma, sarà un lato ricco di attrazioni per grandi e piccini. La giunta ha dato il via libera alla ruota panoramica qualche giorno fa e non sembrano esserci controindicazioni particolari. Tutta l’operazione di montaggio e predisposizione sarà a carico della ditta, la Technical Park, che ovviamente incasserà il ricavato dei biglietti. Se torna a Pesaro dopo le esperienze del 2018, 2019 e 2020 (l’ultima era di 24 metri) significa che la città risponde bene a questo tipo di offerta per l’estate. Come si ricorderà, nel 2020 venne montato per stupire e sollevare il morale, sempre in piazzale della Libertà un ristorante, il dinner in the sky, per un’altezza di una cinquantina di metri, che ha avuto un sicuro successo nell’estate 2020, quella del primo anno di pandemia. Un’esperienza che quest’anno ci copia Riccione che la proporrà dal 14 al 18 giugno con menù dal costo pro capite fino a 198 euro.

Ma nella zona mare di Pesaro, per chi non ama le altezze, ci sono anche altre attrazioni. Come il Mercatino serale estivo sul Lungomare Nazario Sauro. Si svolgerà tutti venerdì, sabato e domeniche a partire dal 2 giugno fino al 3 settembre, con orario 19 -24.

Così il Comune, metterà a disposizione degli ambulanti iscritti i vari gazebo. Per fare posto alle strutture, verrà emanato un divieto di sosta per moto e scooter in lungomare Nazario Sauro, lato Fano a partire da Piazza della Libertà per ogni venerdì, sabato e domenica dal due giugno in poi. Ovviamente non si potranno lasciare nemmeno biciclette o qualcunque altro mezzo perché verrebbe rimosso dal carro attrezzi.