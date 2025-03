100 giorni maturità 2025, da Pesaro la festa diventa nazionale: cosa c’è da sapere

Pesaro, 9 marzo 2025 - Bollicine in classe, abbigliamento da serata di gala, pranzo con i professori, apericena in viale Ceccarini riservata per l’occasione ai maturandi e serata in discoteca, al Cocoricò di Riccione, fino a che le energie dei diciottenni reggeranno l’urto della maturità che avanza.

I cento giorni all’esame di Stato scatteranno il 10 marzo: il conto alla rovescia inizia. Le quinte classi ribollono. Quest’anno, 2025, i festeggiamenti saranno molto particolari e la giornata lunghissima, anzi in parte doppia (10 e 14 marzo). Da Pesaro infatti la festa si allarga fino in Romagna, coinvolgendo circa 9 mila ragazzi provenienti da quattro regioni.